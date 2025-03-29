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緬甸地震泰國大樓塌 專家：高樓密集盆地共振損害增

中央社／ 新加坡29日專電
緬甸中部地區28日發生規模8.2強震，災情嚴重程度前所未見。美聯社
緬甸中部地區28日發生規模8.2強震，災情嚴重程度前所未見。美聯社

緬甸發生強震，鄰國泰國也感受劇烈搖晃、曼谷興建中大樓崩塌。新加坡專家認為，泰國城市高樓密集，地震波又進一步和盆地裡的高樓產生共振，加上部分抗震設計可能不嚴格，使得震波帶來損害較大。

根據美國地質調查所（USGS）的說法，這場地震發生在當地時間28日中午12時50分，震央在緬甸中部城市實皆（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。

南洋理工大學亞洲環境學院、新加坡地球與觀測研究所副教授韋生吉接受聯合早報訪問時表示，緬甸以前發生過地震，因此再次地震也在預估之中，但這次地震的強度大，釋放巨大能量傳播的距離也更遠。

韋生吉說，泰國境內沒有像緬甸那樣的大斷層，屬於相對穩定的地質塊體，這次緬甸「地震破裂」向南延伸，震度又較大，影響泰國大部分地區，也是曼谷感覺到強烈震動的主因。

報導指出，「地震破裂」是指地震發生時地殼滑動程度；由於曼谷位於廣闊盆地之中，盆地中充滿土壤沉積物，容易放大地震波。這些被放大的地震波又進一步和盆地裡的高樓產生共振，使高樓的震動強烈。

韋生吉表示，曼谷有些建築的抗震設計可能並不嚴格，「經過這次事件，泰國的建築要求和市區規畫可能會進一步考慮如何加強抗震設計」。

泰國曼谷恰圖恰區一處正在興建中的大樓倒塌。據中國媒體財新網報導，這是一棟中企承建的政府大樓，地震中結構損壞倒塌。

泰國少有地震，有的話也多位於泰緬邊境交界處，對許多泰國人來說，地震發生當下許多大樓搖晃，嚇壞了沒有遇過地震的民眾、從大樓衝出去，吸引國際媒體關注。

地震 曼谷 泰國

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