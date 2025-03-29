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COP30主席柯利亞：最大挑戰是打擊虛假訊息

中央社／ 聖保羅28日專電

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）將在11月舉行，會議主席柯利亞強調，未來數月最大的挑戰是打擊虛假訊息，所有傳播有關氣候變遷的假新聞都是犯罪行為。

COP30將在巴西的亞馬遜城市貝倫（Belem）舉行，柯利亞（André Côrrea do Lago）與氣候變遷和環境部代理部長卡波比安柯（João Paulo Capobianco）和巴拉州州長巴巴柳（Helder Barbalho）今天參加巴西美國商會（Amcham Brasil）在聖保羅市舉行的COP30商業論壇。

柯利亞表示，未來幾個月要做的事情之一，是向大眾傳遞清晰訊息和準確數據，表明氣候談判已經徹底改變世界經濟；COP30是非常重要的活動，傳播有關氣候變遷的錯誤訊息和虛假新聞，都是一種犯罪行為。

柯利亞強調，COP30希望有更多國家提出自定貢獻（NDC）目標，減少溫室氣體排，幫助將全球暖化控制在2°C以下；以及撰寫報告，針對2024年在COP29提出，如何將最容易受到氣候變遷影響國家的援助金額從每年3000億美元（約新台幣10兆元）增加到1兆3000億美元。

柯利亞還表示，儘管美國宣布退出「巴黎氣候協定」，但要到2026年1月才會正式退出，因此，美國逾20個州承諾繼續遵守協定建議，且許多在巴黎協定簽署國開展業務的跨國公司也已進行相關鉅額投資。

柯利亞也強調亞馬遜國家之間的團結，以應對該地區的暴力事件增加和犯罪組織的存在。

巴西公共安全論壇（Fórum Brasileiro de SegurançaPública）一項研究顯示，亞馬遜地區暴力死亡人數比全國平均高出41.5%，犯罪組織在該地區的影響力日益增強，對亞馬遜地區的犯罪已不僅是公共安全問題，也是有效實施新生物經濟和氣候融資策略的障礙。

氣候變遷 美國

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