范斯率團訪格陵蘭美軍基地 稱沒必要動用軍事力量
美國總統川普揚言吞併丹麥領土格陵蘭之際，副總統范斯（JDVance）今天率團訪問當地一處美國軍事基地，此舉被丹麥和格陵蘭視為挑釁之舉。
法新社報導，這支美國代表團成員還包括國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）及能源部長萊特（ChrisWright）等人。
范斯在格陵蘭西北部的皮圖菲克太空基地（PituffikSpace Base）舉行記者會表示：「我們向丹麥傳達的訊息很簡單，即你們沒有為格陵蘭人民做好工作。你們對格陵蘭人民的投資不足，對這片美麗而神奇大陸的安全架構投資也不足。」
范斯說：「我們認為沒有必要動用軍事力量。我們認為這合乎邏輯。」
他表示，相信美國總統川普將能與格陵蘭達成協議。
川普有心取得這處資源豐沛的戰略要地，他於范斯前往格陵蘭之際在白宮告訴記者，美國為了「世界和平」須取得格陵蘭。
他表示：「我們談的不是美國和平，我們談的是世界和平，講的是國際安全。」
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