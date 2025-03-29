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美防長亞太巡訪 美菲將在巴丹群島軍演

聯合報／ 編譯梁采蘩／綜合報導
美國國防部長赫塞斯（左）廿八日訪問馬尼拉，與菲律賓參謀總長布勞納（右）檢閱儀隊。（美聯社）
美國國防部長赫塞斯（左）廿八日訪問馬尼拉，與菲律賓參謀總長布勞納（右）檢閱儀隊。（美聯社）

美國國防部長赫塞斯展開上任後首次亞太巡訪，廿八日在菲律賓會見菲國防長鐵歐多洛及總統馬可仕，重申美菲防禦條約「堅若磐石」的承諾，並表示會向菲律賓部署先進戰力強化嚇阻中國「侵略」，美菲還將在距離台灣僅一四二公里的巴丹群島軍演。

路透報導，赫塞斯表示：「嚇阻是全球所需，尤其是在這個地區，特別是貴國，考量來自中共的威脅」。他強調美國無意尋求戰爭，形容美國總統川普是和平締造者。

在與鐵歐多洛的聯合記者會上，赫塞斯表示，「川普總統尋求和平，但為了帶來和平，我們必須展現實力。我們的盟友將知道我們與他們站在一起。我們的將領已準備就緒，並將獲得適當的裝備。在川普總統的領導下，我們正重建軍隊」。

此次出訪菲律賓之前，赫塞斯被爆出在通訊軟體Signal群組內洩露美軍空襲葉門的機密。他在被記者問到時避而不答，只表示他的職責是確保國防部隨時做好準備、維持戰備狀態。

赫塞斯表示，美國將向菲律賓部署更多先進軍備，包括反艦飛彈系統與無人水面載具，指這些裝備「極具戰力」。此外，雙方也同意在巴丹群島（Batanes）舉行美菲特種部隊訓練。該群島位於菲律賓最北端，距離台灣本島一四二公里。

國防部 美國 菲律賓

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