稱美想奪格陵蘭 普亭：川普認真的

美國總統川普上任後多次表盟要奪取格陵蘭，美國副總統范斯廿八日也率團訪問格陵蘭的美軍基地。俄羅斯總統普亭廿七日暗示，川普是「認真」想取得格陵蘭，並指北極區競爭加劇，俄國願與西方外國夥伴合作，在該地開展經濟活動。

路透報導，普亭廿七日在俄羅斯摩曼斯克北極論壇表示，美國獲取格陵蘭的企圖並非開玩笑，美國明顯將繼續推進在北極的利益，但格陵蘭問題與俄羅斯無關。

普亭表示，北約國家日益增長的興趣表明他們「將極北地區指定為可能發生衝突的跳板」，並在該地演練軍隊作戰，包括讓其新成員芬蘭和瑞典參與，這令俄羅斯擔憂。

俄羅斯正密切監控局勢並制定應對措施，包括增強在該地區的軍力。普亭說，「我們不會允許任何對我國主權的侵犯，並將堅定捍衛國家利益」。

此外，由於近年持續受到西方國家制裁，俄羅斯正將貿易重心從歐洲轉向亞洲，意圖通過掌控北極航線擴大對外貿易往來。去年，經由北海航線從俄羅斯港口運往中國大陸的石油運輸量增加了四分之一。

普亭稱將致力於推動該地區合作，並承諾那些願意與俄羅斯合作的夥伴，將獲得豐厚的投資回報。他表示，莫斯科必須購買船舶並與外國造船商互動，並呼籲擴建俄羅斯北部港口，在北極建造一支商船隊，配備包括核動力破冰船在內的新一代破冰船。