衛星影像顯示大陸南海部署轟6 美防長訪菲前升高威脅

路透社取得的衛星影像顯示，中國本週在南海黃岩島附近部署2架長程轟6（H-6）轟炸機，這是北京當局聲索這座具高度爭議性環礁主權的最新動作。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）昨晚抵達菲律賓展開訪問，而在他訪菲數日前，中國政府於黃岩島附近部署轟6且未公開此事。菲律賓也聲索位於該國200海里專屬經濟區（EEZ）內的黃岩島主權。

對於路透社詢問這次部署的規模，以及部署的時機是否與赫格塞斯訪菲行程有關，中國國防部未立即回應。菲律賓國家安全委員和軍方也未立即回覆置評請求。

赫格塞斯今天訪菲時重申美國對兩國共同防禦條約「堅若磐石」的承諾，並強調南海威懾力的必要性。

太空科技公司「馬薩爾科技」（MaxarTechnologies）本月24日拍到的衛星影像顯示，黃岩島的東方有2架飛機。

馬薩爾科技在致路透社電郵中表示，衛星影像中的飛機是轟6。

區域安全分析家指出，這2架轟6在那裡飛行的時機不太可能是出於偶然。

澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）防務和航空專家雷頓（Peter Layton）談到，北京此舉是在傳達「中國擁有先進軍隊的訊息」。

雷頓說：「這些轟炸機傳達的第2項訊息可能是你們（美國）有長程打擊潛力，我們也有，而且數量更多。這顯然並非巧合。」

中國去年10月在台灣周邊舉行軍演時，也曾出動轟6飛入台灣空域實施模擬攻擊演習。根據美國與台灣軍事專家，如果衝突爆發，轟6將對船艦與陸地目標構成嚴重威脅。