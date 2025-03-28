快訊

曾因瑣事與人起口角…警專學生失控 持美工刀揮砍無辜同學

緬甸規模7.7強震傳1國人失聯 外交部發聲了

龍騰斷橋道路工程土石崩塌！1工人遭活埋 尋獲已成冰冷遺體

南韓最大野火149小時終獲控制 餘火撲滅還需5、6天

中央社／ 首爾28日專電
南韓山林廳在野火蔓延149個小時後，今天宣布控制住主火勢，但餘火估計仍需5、6天才能撲滅。 法新社
南韓山林廳在野火蔓延149個小時後，今天宣布控制住主火勢，但餘火估計仍需5、6天才能撲滅。 法新社

南韓慶尚北道發生南韓史上最嚴重野火，得益於27日晚間降雨及天氣條件，南韓山林廳在野火蔓延149個小時後，今天宣布控制住主火勢，但餘火估計仍需5、6天才能撲滅。

南韓東南部慶尚北道自22日起受到野火肆虐，影響範圍至今約達4萬5157公頃，是南韓史上最大規模的森林大火，也幾乎是過去最高紀錄的兩倍。先前規模最大的野火2000年發生在江原道東海岸，當時受災面積為2萬3794公頃。

南韓山林廳長林尚燮在記者會上表示，自今天下午2時30分起，盈德、義城、安東、青松、英陽等地的主火勢已經接連獲得控制，現在將轉由地方政府進行餘火清除工作，但山林廳仍會提供協助。

林尚燮說明，這次火勢之所以影響範圍廣，主要是因為強風及氣候乾燥，火星不斷被強風帶到他處乾燥的樹枝或落葉上，導致火勢快速擴散，擴散速度最快一度達到每小時8.2公里。

這次火災中，義城、安東、青松、英陽、盈德共有24人不幸喪生。被指定為國寶的孤雲寺內延壽殿、駕雲樓都被燒成灰燼，包括住宅等共有2412處建築燒毀或受損。

野火雖已獲得控制，但當地山林及居民生活的地區都付之一炬，損害清點工作預計得花上1個月，慶尚北道已決定成立野火受害對策本部，協助居民解決居住等生活問題。

野火

延伸閱讀

《活俠傳》新增官方韓文版！大師兄唐布衣親吻龍湘事件回歸實裝

韓野火增至28死 毀3.8萬公頃林地史上最慘 藝人捐款救災

中斷韓國活動決心All in台灣 南珉貞曝背後關鍵

韓國超人氣彩妝fwee登台！韓妞人手一顆的唇頰布丁膏、氣墊粉餅必收

相關新聞

南韓最大野火149小時終獲控制 餘火撲滅還需5、6天

南韓慶尚北道發生南韓史上最嚴重野火，得益於27日晚間降雨及天氣條件，南韓山林廳在野火蔓延149個小時後，今天宣布控制住主...

芮氏規模7.7強震襲緬甸 仰光居民告訴CNN：要被嚇死了

緬甸仰光兩名稍早經歷芮氏規模7.7強震的居民告訴美國CNN，他們「要被強震嚇死了」。

赫塞斯首訪菲律賓 曝美菲特種部隊將在「離台142公里」島嶼演習

美國國防部長赫塞斯展開上任後首次亞太巡訪，28日在菲律賓會見菲國防長鐵歐多洛及總統馬可仕，重申美菲防禦條約「堅若磐石」的...

如何保衛歐洲：備戰2030，歐盟8,000億重新武裝的可行性？

川普和澤倫斯基的口舌之爭，其後續漣漪牽動著整個3月。當澤倫斯基被請出白宮不久後，美國宣布暫停對烏克蘭的所有軍事援助。此時，歐盟旋即表達支持烏克蘭，歐盟執委會主席馮德萊恩更進一步表示，歐洲已經到了緊急重新武裝（ReArm Europe）的時刻，準備大舉增加國防開支以因應嚴重威脅。

挺哈留學生簽證註銷 魯比歐：抓1個瘋子取消1個

國務卿魯比歐(Marco Rubio)27日在南美洲國家蓋亞那(Guyana)記者會上答覆詢問時證實，川普政府加強打擊非...

義媒實驗性發行全球首份AI報紙 總編分享除錯經驗

義大利「頁報」「Il Foglio」日前使用人工智慧（AI）發行最新一期報紙，創全球先例。儘管此舉屬於實驗性質，但挑戰了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。