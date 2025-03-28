蘇丹政府軍猛攻1周有斬獲 宣稱收復首都喀土穆全區
非洲東北部國家蘇丹的政府軍今天表示，他們已重新取得對首都喀土穆的完全控制權。過去1週政府軍對敵對的準軍事部隊發動決定性猛攻，已奪回總統府、機場及其他的重要據點。
法新社報導，蘇丹政府軍發言人阿布杜拉（NabilAbdullah）晚間發表聲明說：「我們的部隊今天已成功將喀土穆（Khartoum）地區的達加洛恐怖主義民兵最後零星殘存勢力強勢清剿。」
「達加洛恐怖主義民兵」是蘇丹政府對達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）所領導、2023年4月起與政府軍交戰的「快速支援部隊」（Rapid SupportForces，RSF）的稱呼。
蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）昨天從奪回的總統府內宣告，首都已無RSF勢力。政府軍之前與RSF的交戰，長達1年半時間屢吃敗仗，但自去年底開始在蘇丹中部取得突破，朝喀土穆挺進。
蘇丹政府軍21日奪回總統府後，目擊者和人權運動人士都曾通報，首都各地的RSF武裝分子正在撤離。
不過RSF在聲明中堅稱，他們不會「撤退或投降」，還說他們的部隊只是重新部署，「我們將使敵軍全線潰敗」。
據聯合國統計，蘇丹內戰已造成數以萬計的軍民喪命，超過1200萬人流離失所。政府軍掌控蘇丹北部及東部，RSF則把持蘇丹南境大部分地區與西部達佛地區（Darfur）的幾乎全境。
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