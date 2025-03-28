與美國關係惡化 南非國內媒體盼修復雙邊關係

南非政府要求我國駐南非代表處於3月底前遷離首都普利托利亞，日前南非外交部（DIRCO）更逕自在官方網站更改我國名稱為「台北商務辦事處」，南非迫台遷館一事引發美國、英國、法國、日本、義大利等G7國家政要為台發聲。這段時間以來，南非和美國關係日益惡化，儘管南非駐美大使遭美國驅逐一事引發國內輿論沸騰，南非國內開始有不同聲音浮現，前南非駐阿根廷大使里昂（Tony Leon）近日撰文指南非政府正在「做蠢事」，若持續執迷不悟，後果恐不堪設想。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前以「煽動種族主義政治家」及「憎恨美國與美國總統」為由，宣告南非駐美國大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）為「不受歡迎人物」，將拉蘇爾驅逐離美。事實上，南非政府自今(2025)年一月川普政府上台後，便持續與美交惡，川普在2月初簽署行政命令暫停對南非所有援助，對今年因財政缺口無法通過總預算案的南非而言，失去美國援助無非是雪上加霜，隨後盧比歐和美國財政部長貝森特（Scott Bessent）相繼缺席在南非舉行的G20外長和財長會議、美國駐南非代辦布朗（Dana Brown）也在2月底辭職離任。

不僅如此，南非總統拉瑪福薩（Cyril Ramaphosa）、馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）、哥倫比亞總統貝德羅（Gustavo Petro）在2月底撰文投書美國《外交政策》（Foreign Policy），抨擊以色列的行動違反國際法基礎、並將川普欲重建加薩走廊之計畫比喻為「重回南非種族隔離時期」；3月初，拉瑪福薩再與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）在《半島電視台》（Al Jazeera）撰文呼籲各國應「遵循多邊主義」，但同日川普政府便宣布退出「公正能源轉型夥伴關係」（JETP）倡議，撤回原承諾協助南非發展能源轉型融資的約15億美元資金。

川普政府的發言和作為讓南非國內反美情緒高漲，也讓執政黨非洲民族議會（ANC）在民族主義情緒支撐下得以挽救施政不力導致的低迷支持率，ANC更結合反美在野黨「經濟自由鬥士」（EFF），試圖推動美國駐約翰尼斯堡總領事館前道路由原名「桑頓大道」（Sandton Drive）改為「Leila Khaled 大道」，而Leila Khaled是1960年代曾犯下劫持美國駐以色列大使所乘飛機的巴勒斯坦解放組織女性成員，外界認為若更名案付諸實踐，美國勢將視為挑釁，恐怕會關閉美國駐約翰尼斯堡總領事館作為回應。

在反美情緒之外，近期南非國內也湧現呼籲政府務實面對美方要求、修復對美關係的呼聲。南非前反對黨領袖、國會議員麥馬尼（Mmusi Maimane）便受訪表示：「總統在修復美國與南非關係方面行動太慢。我們有人頻繁前往白宮與美方溝通，而我們的官方政府代表卻還在繫鞋帶。」南非媒體《Business Day》則發布社論指出「應優先修補南非與美國關係」，並認為單憑派遣一位新任大使並無法化解兩國降到冰點的關係，反而應投入更多努力縮小兩國政府間的分歧，維持雙方在「貿易、政治及人民」間的交流。

曾任南非駐阿根廷大使的里昂也在《News24》撰文指出，拉瑪福薩政府完全錯判國際局勢，在川普上任後，南非外交部也未能調整方向或檢討其人事決策，「一味在國內宣揚『民族團結』，但由ANC主導的外交政策卻毫無團結可言」，里昂並批評ANC的外交政策「停留在冷戰時期」，不僅懷抱過時的世界觀、還在全球舞台上擺出一副自負姿態，使得過去曼德拉（Nelson Mandela）時期贏得國際尊敬和欽佩的榮耀黯然失色。

里昂強調，南非種族隔離制度的終結在很大程度上要歸功於美國對南非施加的金融制裁，若川普政府在未來對南非實施類似制裁，「那麼後果將不堪設想」，而如今南非已被川普列入了「觀察名單」中。里昂並指出，美國和南非的關係是不對等的關係，美國在經濟、外交、軍事和戰略方面具有巨大影響力，「若沒有美國的積極參與，南非今年擔任G20主席國的地位將毫無意義」。他認為，儘管南非有論者認為美國是「惡霸」，但也不會有人選擇拿著玩具槍去對抗手持火箭筒的惡霸。

里昂也說，無論國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行到七大工業國（G7），都是美國在主導方向並掌控資金流動，過去南非視為「後院」的剛果民主共和國、波札那和肯亞，早已不依南非的劇本行事，而是直接與華府高層建立聯絡，這些國家直通白宮與國務院的高層，但南非卻被拒於門外。因此他認為，南非應審視國內的就業和投資來決定外交政策與對外言論。

里昂感嘆，從加強與伊朗外交往來、撥款支持國際法院對以色列的訴訟、桑頓大道改名等案例觀察，南非種種作為顯然無助與美國的關係。美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）曾形容南非是「令人沮喪的夥伴」、ANC也並未牢記美國前總統歐巴馬「不要做蠢事」的忠告，當不把南非視為任何類型夥伴的川普重掌美國，南非政府依舊在「做蠢事」。里昂也說，若南非不迅速做出徹底改變，將迎來一場狂風暴雨。