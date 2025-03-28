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川普促舉行核會談 伊朗回信拒在壓力下直接談判

中央社／ 德黑蘭27日綜合外電報導

伊朗外交部長阿拉奇今天表示，伊朗已回覆美國總統川普的信件。川普日前致函伊朗最高領袖，在信中要求舉行核子會談，並警告如果拒絕，美方可能會採取軍事行動。

法新社報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）告訴伊朗官媒伊朗通訊社（IRNA）：「這個官方回應包括一封信函，我們在信中已向對方充分說明，我們對當前局勢與川普（Donald Trump）信件的立場。」

阿拉奇補充道，這封信函是交給阿曼王國轉交。美國與伊朗缺乏外交關係下，之前常由阿曼在兩國間居中斡旋。他沒有透露回覆的性質，或說明信件是何時送出。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在飛越加勒比海的機上被記者問到美國是否收到回信時，他說：「我還不打算對此發表評論。」

他談到，美國預期會收到回覆，屆時總統將決定是否採取下一步行動，以及執行何種措施。

川普2018年率美國退出伊朗核子協議，這項協議是以減輕對伊朗的制裁，換取德黑蘭當局克制核子發展計畫。川普如今則表示對外交會談持開放態度。

川普3月初透露，他已致函伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。同時，他也推動對德黑蘭祭出額外制裁的「最大程度施壓」計畫，並威脅如果伊朗拒絕談判，美方可能採取軍事行動。

阿拉奇說：「我們的政策仍然是不在『最大程度施壓』與軍事行動威脅下（與華府）直接談判，但像過去那樣的間接談判可繼續進行。」

伊朗 川普 核武 美國

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