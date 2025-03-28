土耳其媒體報導示威抗議 當局打壓掀社會恐懼

土耳其今天擴大打壓學生示威者，以及箝制報導當地大規模抗議的媒體，此舉不僅激起反抗，也讓社會瀰漫越來越強烈的恐懼感。

參加伊斯坦堡抗議活動的21歲戴面罩示威者拉夫泰爾（Raftel）告訴法新社：「今天有點可怕，警察太多了。我們為了捍衛權利而來，但我很害怕。」

他的話反映了成千上萬年輕示威者的不安心理。自從伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）被捕後，示威人潮8天來持續湧入伊斯坦堡街頭。

土耳其對這波2013年以來最嚴重街頭動盪的鎮壓行動，已經引發歐洲各國的抨擊。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天嚴厲批評安卡拉當局「系統性攻擊」反對派人士、公民社會與集會自由，並對伊斯坦堡市長被捕拘押一事予以譴責。

對於土耳其驅逐報導抗議活動的英國廣播公司（BBC）記者羅溫（Mark Lowen），英國外交部發言人表示，倫敦當局希望安卡拉能夠確保「法治等事情的維護，包括即時且透明的司法程序」。

羅溫在下榻的伊斯坦堡旅館被帶走，並被拘留17小時，之後被土耳其當局以「構成公共秩序威脅」為由驅逐出境。

土耳其對反對派媒體索茲庫電視台（Sozcu TV）祭出10天禁播令，但也在同日釋放11名採訪抗議活動的土耳其記者。

獲釋記者中包括法新社攝影記者阿克古爾（YasinAkgul）。阿克古爾24日黎明被捕，次日被控參與非法集會遊行而被拘留。

阿克古爾被捕引發人權團體與法新社的不滿。法新社譴責土耳其當局拘押阿克古爾的做法「不能接受」。

阿克古爾雖獲釋，但其委任律師告訴法新社，阿克古爾被控罪名並未撤銷，調查工作將繼續。

法新社董事長佛里斯（Fabrice Fries）譴責土耳其當局逮捕阿克古爾一事，要求立即釋放他。佛里斯指出，阿克古爾不是參加抗議活動，而是在現場採訪的記者。

土耳其這波逮捕行動已引發聯合國在內的國際機構譴責。