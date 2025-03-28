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以色列控黎巴嫩再射2拋射物 1被攔截1墜落黎國

中央社／ 耶路撒冷28日綜合外電報導

以色列軍方今天表示，2枚「拋射物」自黎巴嫩向以國領土發射，1枚遭到以軍攔截，另1枚則中途墜落黎國。

法新社報導，以色列軍方透過聲明指出：「警報響起後…發現2枚拋射物自黎巴嫩射來，1枚遭到攔截，另1枚則落在黎國。」

以色列數小時前才襲擊黎巴嫩南部，導致6人喪命，以方稱自己擊中黎國政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）特工。

路透社報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）談到，以方認為黎巴嫩必須為加利利（Galilee）地區遭飛彈襲擊負責，且會強力反擊對以國的安全威脅。

卡茲發布聲明說：「我們將確保加利利居民的安全，並強力反擊任何威脅。」

以色列本月22日宣布攔截多枚真主黨發射的跨境火箭後，對黎巴嫩南部進行砲擊及空襲，造成至少8人喪命，危及以黎兩國去年11月達成的脆弱停火協議。

真主黨否認應為以色列22日遇襲負責，指自己與發射火箭攻擊以國「無關」，且仍致力維持停火協議。

以色列 真主黨 黎巴嫩

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