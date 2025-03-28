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日語能力測驗傳集體舞弊 疑大陸較早考試洩露答案

中央社／ 東京28日專電

「日本語能力試驗（JLPT）」去年12月傳出有中國學生集體舞弊。外務省相關人士今天表示，有許多考生的合格結果「無法判定」。日媒報導，可能是因為中國比其他國家提前舉行考試，利用「時間差」把答案洩漏在社群媒體上。

外務省已經在今年1月下旬指示負責營運海外考試的獨立行政法人「國際交流基金會」預防類似事情再次發生。國際交流基金會沒有把這次異常認定為集體舞弊，也沒有公布無法判定為合格的具體人數。

共同社報導，可能是因為中國比其他國家提前舉行考試，有考生利用「時間差」，把答案洩漏在社群媒體。

隨著日本擴大招聘外國人才，JLPT的考生人數增長，試驗的重要性日益提升，這次事件可能會引發對考試方式的嚴格檢討。

JLPT是全球規模最大的日語能力檢定，去年全球有超過148萬人報考。在台灣，JLPT由日本國際交流基金會、日本台灣交流協會、語言訓練測驗中心（LTTC）共同舉辦，分成N1到N5等5個級數，一年考2次，成績可廣泛用於求職、公司內部升遷、在校學習評量等用途。去年12月的考試，台灣也有22名考生被判斷成績異常，不予計分，但退還報名費。

這次出現問題的考試級別為N2，是外國人申請大學入學所需的語言水準。考試採用填寫答案卡的方式，全球共有超過23萬人報名，考試於去年12月1日舉行。

負責日本國內考試事務的公益財團法人「日本國際教育支援協會」指出，除了日本之外，部分海外地區也出現無法判定合格與否的情況。

日本台灣交流協會 社群媒體

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