赫塞斯首訪菲律賓 曝美菲特種部隊將在「離台142公里」島嶼演習

美國國防部長赫塞斯展開上任後首次亞太巡訪，28日在菲律賓會見菲國防長鐵歐多洛及總統馬可仕，重申美菲防禦條約「堅若磐石」的承諾，並表示會向菲律賓部署先進戰力，以強化對中國「侵略」威脅的嚇阻力。

路透報導，赫塞斯表示：「嚇阻是全球所需，尤其是在這個地區，特別是貴國，考量來自中共的威脅」。他也強調美國無意尋求戰爭，形容美國總統川普是和平締造者。

「川普總統尋求和平……但為了帶來和平，我們必須展現實力，」赫塞斯在與鐵歐多洛的聯合記者會上表示，「我們的盟友將知道我們與他們站在一起。我們的將領已準備就緒，並將獲得適當的裝備。在川普總統的領導下，我們正重建軍隊」。

此次出訪前，赫塞斯被爆出在通訊軟體Signal群組內洩露美軍空襲葉門的機密。他在被記者問到時避而不答，只表示他的職責是確保國防部隨時做好準備、維持戰備狀態。

赫塞斯表示，美國將向菲律賓部署更多先進軍備，包括NMESIS反艦飛彈系統與無人水面載具，指這些裝備「極具戰力」。此外，雙方也同意在巴丹群島（Batanes）舉行美菲特種部隊訓練。該群島位於菲律賓最北端，距離台灣本島142公里。

此次會晤正值中菲在南海爭議島礁上的緊張關係加劇之際，雙方近來頻繁發生海上衝突。菲律賓總統馬可仕承諾將與華府緊密合作，共同維護區域穩定，並表示赫塞斯的來訪象徵美國對盟友的支持。馬可仕說：「這傳達非常明確的訊號，顯示我們兩國堅定承諾攜手合作，確保印太地區及南海的和平。」