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伊斯坦堡市長被捕掀示威 美國關切土耳其局勢

中央社／ 邁阿密27日綜合外電報導

土耳其有關當局鎮壓因反對伊斯坦堡市長被捕而掀起的抗議活動，美國國務卿盧比歐今天對土耳其局勢穩定性表達關切，同時表示華府希望與土耳其總統艾爾段合作。

法新社報導，盧比歐（Marco Rubio）在從蘇利南共和國飛往美國佛羅里達州邁阿密途中告訴媒體：「我們正在關注。我方已表達關切。我們不希望在任何與我們如此親密的盟國，看到治理上出現這樣的不穩定局面。」

盧比歐說，美國總統川普「首度執政時曾與艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）建立非常良好的工作關係。他們希望能重啟這種關係」。

他說：「他們是北大西洋公約組織（NATO）盟國。我們希望與他們在敘利亞和其他地方合作。」

盧比歐25日曾在華府與土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）會面。美國國務院事後發表聲明說，針對伊斯坦堡市長遭羈押引發的抗議浪潮，儘管土耳其淡化此事，盧比歐仍對土耳其處理抗議活動方式表達關切。

盧比歐向媒體證實，他在與費丹會晤時的確表達關切。他說，他聽了土耳其政府對逮捕伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）的說法，但也了解反對派認為此舉具有政治動機的論點。伊瑪莫魯被視為艾爾段的頭號政敵。

盧比歐沒有直接回應土耳其打壓國際媒體的問題，包括土耳其驅逐一名英國廣播公司（BBC）特派記者以及逮捕一名法新社記者，盧比歐表示他還在了解相關細節。

土耳其 美國 艾爾段

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