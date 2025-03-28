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不再破壞美術品！英激進環團預告「4月做完最後一票」便收手 原因曝光

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
英國激進環保團體 「攔住石油」（Just Stop Oil） 宣布，將結束搞破壞形式的抗議行動。圖為2022年10月，該組織成員曾向梵谷名畫《向日葵》潑灑湯汁。美聯社
英國激進環保團體 「攔住石油」（Just Stop Oil） 宣布，將結束搞破壞形式的抗議行動。圖為2022年10月，該組織成員曾向梵谷名畫《向日葵》潑灑湯汁。美聯社

英國激進環保團體 「攔住石油」（Just Stop Oil） 宣布，將結束搞破壞形式的抗議行動。過去該組織曾向梵谷名畫《向日葵》潑灑湯汁、擊碎英國大憲章（Magna Carta）展示櫃的保護玻璃，並向巨石陣遺跡噴灑橘色粉末塗料。

「攔住石油」27日發布聲明，「3年前，我們以橘色熱潮震撼登場，而在4月底，我們將高掛螢光背心」，指的是成員經常穿著的螢光橘安全背心。

該組織發言人向美國有線電視新聞網（CNN）表示，他們計畫4月26日在倫敦國會廣場進行「最後一次行動」，之後就不再以「攔住石油」的名義活動。

「攔住石油」表示，他們最初訴求是 「終止新的石油與天然氣開發」，而這已成為英國政府政策。今年3月初，英國政府確認，將不再核發新的石油與天然氣勘探許可。

「攔住石油」聲稱，他們已成功讓超過44億桶石油留在地下，並成為「近代歷史上最成功的公民抗爭運動之一」。未來，他們將採取「不同方法」來對抗所謂「道德淪喪的政治階層」，以應對全球氣溫上升的危機。

CNN指出，另一個曾以破壞美術品作為吸引目光手段的環團「反抗滅絕」（Extinction Rebellion），2023年已宣布停止這種有爭議的活動方式，以便拓展成員人數，變成更具包容性的組織。這些決定也是考量到反抗議法日益嚴格，使得政治和環保活動變得更加困難，同時也有證據顯示，這類抗議活動變得愈來愈不受歡迎。

2023年11月，「攔住石油」成員在倫敦國家肖像館，破壞西班牙畫家維拉斯奎茲畫作《維納斯對鏡梳妝》的保護玻璃。美聯社
2023年11月，「攔住石油」成員在倫敦國家肖像館，破壞西班牙畫家維拉斯奎茲畫作《維納斯對鏡梳妝》的保護玻璃。美聯社

CNN 成功 英國

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