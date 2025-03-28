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印尼部署狙擊手維護開齋節安全 民團憂「法外處決」

中央社／ 雅加達28日專電

印尼西爪哇省席安約鎮等地方警察局長宣布將在犯罪熱點部署狙擊手，以加強維護民眾開齋節返鄉的安全。對此，民間團體強烈譴責，認為該措施反應過度，且可能導致「法外處決」合法化。

印尼時代報（Tempo）昨晚報導，印尼刑法改革組織（ICJR）發表聲明批評席安約鎮（Cianjur）、葡禾加打縣（Purwakarta）和加朗亞熱（Karanganyar）的警察局長宣布將部署狙擊手以維護開齋節返鄉安全的計畫。

席安約鎮警察局長尤奇（Rohman Yonky Dilatha）日前表示，西爪哇省警察機動大隊的狙擊小組將會在犯罪熱區維護安全。

尤奇20日向羅盤報（Kompas）表示，雖沒有任何地方是真正安全，但根據情報內容，須針對幾個地點做好準備。他舉例，前陣子某區域發生機車竊盜未遂事件，其中一名嫌犯持有槍支。

刑法改革組織研究員努爾法米（Iqbal MuharamNurfahmi）指出，所有執法方式都須遵守人權原則，「過度使用武力，包括部署狙擊手，與維護安全和尊重人民權利相互矛盾。」

努爾法米表示，警察局長的作法可能導致法外處決的槍擊行為合法化。

根據印尼執法人員使用武力的相關條例，槍枝只能作為最後手段，目的是使人喪失行動能力，而非致人於死。

印尼刑法改革組織強調，每個被指控犯罪的人，都有權接受公正和公平的審判，並為自己辯護，但若他們在法律訴訟前被殺害，這個權利將被剝奪。

該組織表示，「部署狙擊手小組以維護安全不僅反應過度，更是一種可能侵犯人權的做法」，並指出，「公共安全不能透過恐嚇和暴力實現，而是透過尊重人權實現。」

該組織呼籲當局撤銷部署狙擊手的計畫，並要求國家警察總長傳喚3名地方警察局長，並立即採取相關行動。

人權 印尼 警察

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