【專家之眼】格陵蘭島爭霸戰：跟狗有什麼關係？

美國副總統范斯與其夫人原宣布3月28日訪問格陵蘭島，引發丹麥總理批評謂丹麥官方沒有發出邀請，范斯夫婦是「不請自來」，極具「挑釁性」及對格陵蘭人民的「不尊重」。原本范斯夫人還宣稱要參加觀賞一年一度的狗拉雪橇比賽，這項比賽是狗拉著雪橇在最快速度下完成一定路線的競賽，在美國、加拿大、俄羅斯及像格陵蘭這樣地方冬季的盛事；過去的比賽紀錄，冠軍有過70分鐘跑完24公里的成績，這個項目也曾在奧運賽會中表演過。

由於范斯夫婦是不請自去，而隨後還有川普政府中的國家安全與能源的顧問及國務卿盧比奧要前去訪問，加上范斯夫婦要出訪之際，川普繼續狂喊：格陵蘭島我們要定了。格陵蘭島民眾，以前所未有的示威規模，戴著帽子上寫著＂Make America Go Away”(美國走開，此口號的每一個字第一個字母合起來就是MAGA，意在諷刺川普的：使美國再偉大，MAGA - Make America Great Again)，以及高舉反美布條上面寫著：洋基佬滾回家（Yankees go home)，展現民眾反美情緒。

基於丹麥及格陵蘭民眾對美國的這種不友善的氛圍，狗拉雪橇的主辦單位也宣稱，他們並沒有邀請范斯夫婦前來觀賞比賽。再加上外界質疑，美國駐格陵蘭首府紐克的大使館，有補助狗拉雪橇賽事經費，並贊助格陵蘭航空公司為比賽所提供的交通運輸。迫使范斯夫婦改變行程，決定不參加觀賞狗拉雪橇比賽，只前往美國在格陵蘭的軍事基地Pituffik。

本來只是看看雪橇狗拉車賽事，怎麼狗狗比賽會扯上美國要佔有格陵蘭島之事呢？原來當初范斯夫人宣布要去看狗拉雪橇比賽時，其發言人聲稱，這是為了接近格陵蘭社會及了解該島之文化。但丹麥國會議員及格陵蘭島自治政府官員，則認為范斯此舉根本就是對格陵蘭社會的「滲透」，不具善意，反而具有不好的用意而反對。當然在范斯夫婦宣布取消前往觀賞狗拉雪橇比賽後，丹麥的外交部立即改口讚許范斯的決定，並對范斯前往格陵蘭美軍基地訪問表示歡迎。

面對美國想併吞格陵蘭島的壓力，小國如丹麥及毫無「國力」的格陵蘭自治政府和居民的抗拒令人敬佩！川普在第一任任內即向丹麥提議購買格陵蘭島，但遭到拒絕；在川普第二任當選前又高調提出要取得格陵蘭島，並且補上一句：不排除動用軍事力量。如同想併加拿大成為美國的第51州及奪回巴拿馬運河，美國對丹麥（格陵蘭）、加、巴都是一種對他國主權的不尊重，但對格陵蘭則明示了不排除動用軍事力量。何意？難道是武力占領或征服式的吞併嗎？這真是赤裸裸的帝國主義的殖民作風！丹麥政府第一時間義正嚴詞駁斥：格陵蘭是不出售的（not for sale)。如今，格陵蘭島居民對美國副總統及第二夫人要來觀賞雪橇狗比賽，都予以拒絕。丹麥及格陵蘭對帝國主義及殖民主義的反抗精神，以及小國拒斥大國的頤指氣使，在國際關係上值得名標青史！

川普為什麼如此在意格陵蘭島，細看媒體報導很容易知道，他講的是為了美國的國家安全及國防安全。從國家安全來看，美國最大的敵人當然是俄羅斯及中國。但美國是唯一在格陵蘭島擁有空軍基地的國家，Pituffik 基地是美國可以在最早時間，偵測到攻擊美國彈道飛彈軌道的軍事基地，可以予以攔截。所以，美國其實不必太擔心俄羅斯及中共，向美國打飛彈經過北極；加上丹麥（格陵蘭）是北約國家，不可能讓俄中前往設立軍事基地，為美國國家安全或國防奪取格島，實在沒有正當性。而且美國也是北約國家，對同是北約國家的丹麥（格陵蘭）動用軍事力量，其實就是北約解體的時刻。

川普真正算計的應該是格陵蘭島稀有的礦產。由於過去幾年中國大陸大量投資探勘及開採格島上的稀有礦產，美國十分憂慮，會增加中美對抗下中國的優勢。但根據瑞典國際事務研究所的中國研究中心的研究，其研究員Patrik Andersson在2025年1月17日所發表的評論文章，題為：「中國已離開，什麼是川普的格陵蘭戰略？」一文指出，由於格島的強烈環境保護意識，以及在冰層覆蓋下稀有礦產探勘不易，中國基本上對於格島的投資已暫停。

而對於中國所宣稱的自己是「近北極國家」，美國已經提出只有「北極國家」及「非北極國家」，以及美國相關官員也都申明不會讓北極成為另一個南海，用此來拒絕中國大陸的「極地絲綢之路」；事實上對於北極，中國大陸最大利益在於北極航道的貨運利益，經過北極海的海運、空運可以節省一半的時間，意謂減少一半成本。但如果只是商業或經濟利益，強化中俄之間的合作即可獲得，何需再花大力氣去經營格陵蘭？強調中美在格島的戰略競爭，應該只是美方的藉口。

川普併吞格陵蘭如果動用軍事力量，那和俄羅斯占領克里米亞半島又有何不同？在考量格陵蘭島民的自主意識及環保主義下，川普一方面會強化與丹麥（格陵蘭）的經濟及軍事關係，取得主導格島的政經發展影響力，進而控制格島蘊藏全球10%稀有礦物產量的開採及買賣；另一方面，也有可能利用格島的政黨競爭，加上他們都渴望「獨立」的期待，製造機會或政治混亂，乘機奪取格島。當然，無論採用什麼手段，都遮掩不了川普「美國再偉大」的外衣下帝國主義殖民統治的真面目。