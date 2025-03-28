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抗癌治療出現輕微挫折 英王短暫入院觀察

中央社／ 倫敦27日綜合外電報導

英國白金漢宮表示，國王查爾斯三世（King Charles III）在經歷癌症治療的副作用後，今天短暫入院接受觀察，王室消息人士透露，這只是「輕微的小挫折」。

路透社報導，76歲的查爾斯三世去年2月接受攝護腺肥大矯正手術後進行檢測，隨後確診罹患未公開類型的癌症，並持續接受治療。

白金漢宮指出，查爾斯三世已經返回克萊倫斯宮（Clarence House）居所，原定明天的行程將重新安排以作為預防措施。他的妻子卡蜜拉王后（QueenCamilla）並未陪同查爾斯三世前往醫院。

白金漢宮發言人指出：「陛下原定今天下午要接受來自3個不同國家的大使呈遞國書，明天則計劃在伯明罕（Birmingham）進行4場公開活動，他對無法出席深感遺憾。」

發言人說：「他非常希望能適時重新安排時程，並對努力促成這次訪問的人士表達最深的歉意。」

白金漢宮拒絕提供關於副作用的任何細節，但王室消息人士透露，今天的情況只是「最輕微的小挫折，且整體仍朝著正確方向前進」，還說這種情況在醫療過程中並不罕見。

這名消息人士表示，查爾斯三世的康復進展相當順利，狀況良好，並持續在書房辦公和打電話。

查爾斯三世與卡蜜拉下個月的義大利國是訪問預計將如期進行，目前預計不會有其他健康狀況的更新消息。

查爾斯三世 癌症治療 白金漢宮

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