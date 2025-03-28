澳洲宣布5月3日大選 聚焦氣候核能房市經濟政見
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，澳洲5月3日將舉行大選，氣候承諾、核能和房地產市場失控等成為選戰焦點。
法新社報導，艾班尼斯所屬中間偏左的工黨（LaborParty）2022年5月上台，將執政近10年後極不受歡迎的保守派政府趕下台。
由於艾班尼斯難以推銷他對澳洲的經濟願景，民眾最初對他的熱情在近幾個月來消退。
民調顯示，62歲的艾班尼斯與54歲右傾的頑強務實對手達頓（Peter Dutton）不相上下。警探出身的達頓希望削減移民並推翻核能禁令。
艾班尼斯向記者表示：「過去幾年來，世界在不確定時期對澳洲帶來許多影響…但在我國人民展現實力和韌性下，澳洲正轉危為安。而今將在5月3日，由大家選擇前進的道路。」
這個產煤超級大國的人民預計將在艾班尼斯和達頓之間做出選擇，這2名候選人在氣候變遷和削減碳排方面的政見差異極大。
艾班尼斯政府支持全球推動去碳化，並警告鐵礦砂和燃煤出口未來將不再能推動經濟成長。
他的競選口號是「建立澳洲的未來」，政見包括對再生能源和綠色製造提供巨額補貼。
澳洲政府本週公布預算，對教育和醫療照護等工黨傳統的優先要務挹注資金。
達頓的競選口號則是「讓澳洲重返軌道」。他的招牌政策之一是計劃斥資2000億美元建造7座工業級核反應爐。
民調顯示，對經濟的擔憂及高房價等議題將成為選戰焦點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言