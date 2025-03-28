澳洲宣布5月3日大選 聚焦氣候核能房市經濟政見

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，澳洲5月3日將舉行大選，氣候承諾、核能和房地產市場失控等成為選戰焦點。

法新社報導，艾班尼斯所屬中間偏左的工黨（LaborParty）2022年5月上台，將執政近10年後極不受歡迎的保守派政府趕下台。

由於艾班尼斯難以推銷他對澳洲的經濟願景，民眾最初對他的熱情在近幾個月來消退。

民調顯示，62歲的艾班尼斯與54歲右傾的頑強務實對手達頓（Peter Dutton）不相上下。警探出身的達頓希望削減移民並推翻核能禁令。

艾班尼斯向記者表示：「過去幾年來，世界在不確定時期對澳洲帶來許多影響…但在我國人民展現實力和韌性下，澳洲正轉危為安。而今將在5月3日，由大家選擇前進的道路。」

這個產煤超級大國的人民預計將在艾班尼斯和達頓之間做出選擇，這2名候選人在氣候變遷和削減碳排方面的政見差異極大。

艾班尼斯政府支持全球推動去碳化，並警告鐵礦砂和燃煤出口未來將不再能推動經濟成長。

他的競選口號是「建立澳洲的未來」，政見包括對再生能源和綠色製造提供巨額補貼。

澳洲政府本週公布預算，對教育和醫療照護等工黨傳統的優先要務挹注資金。

達頓的競選口號則是「讓澳洲重返軌道」。他的招牌政策之一是計劃斥資2000億美元建造7座工業級核反應爐。

民調顯示，對經濟的擔憂及高房價等議題將成為選戰焦點。