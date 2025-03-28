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普亭也看得出來！稱川普「認真」想奪格陵蘭 願與西方合作開發北極

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯總統普亭27日表示，美國對獲取格陵蘭島的企圖並非開玩笑。美聯社
俄羅斯總統普亭27日表示，美國對獲取格陵蘭島的企圖並非開玩笑。美聯社

美國總統川普上任後多次揚言奪取格陵蘭，更於副總統范斯一行人訪問格陵蘭之際，重申美國基於「國際安全」，需要掌控格陵蘭。俄羅斯總統普亭27日暗示，川普是「認真」想取得格陵蘭，並指北極區的競爭加劇，願意與西方等外國夥伴合作，在該地區開展經濟活動。

路透報導，普亭27日在俄羅斯摩曼斯克（Murmansk）北極論壇表示，美國對獲取格陵蘭島的企圖並非開玩笑，且美國明顯將繼續推進其在北極的利益，但強調格陵蘭問題與俄羅斯無關。

普亭表示，北約國家日益增長的興趣表明他們「將極北地區指定為可能發生衝突的跳板」，並在該地區演練軍隊作戰，包括讓其新成員芬蘭和瑞典參與其中，這令俄羅斯感到擔憂。

俄羅斯正密切監控局勢並制定應對措施，包括增強其在該地區的軍事能力。普亭說，「我們不會允許任何對我國主權的侵犯，並將堅定捍衛國家的利益」。

此外，由於近年持續受到西方國家制裁，俄羅斯正將貿易重心從歐洲轉向亞洲，意圖通過掌控北極航線擴大對外貿易往來。去年，經由北海航線（NSR）從俄羅斯港口運往中國的石油運輸量增加了四分之一。

普亭揚言將致力於推動該地區的合作，並承諾那些願意與俄羅斯合作的夥伴，將獲得豐厚的投資回報。

但他表示，俄羅斯國內目前的能力不足以實現這一目標，莫斯科必須購買船舶並與外國造船商互動。並呼籲擴建俄羅斯北部港口，並在北極建造一支商船隊，並配備包括核動力破冰船在內的新一代破冰船。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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