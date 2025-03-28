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因應與中國衝突 美準空軍部長：關島需擴大彈藥儲存

中央社／ 華盛頓27日專電

美媒今天才提到關島恐怕在台海戰事中成為中國飛彈目標，美國空軍部長提名人梅因克也在參議院人事聽證會表示，關島位居關鍵的前沿位置，需擴大彈藥儲存能力，以確保作戰連續性。

美國聯邦參議院軍委會上午舉行梅因克（TroyMeink）等國防官員的人事聽證會，並要求梅因克先以書面回覆數項提問，包括關島現有基礎設施是否足以支援當前及未來的任務。

梅因克對此指出，關島位居關鍵的前沿位置，可以從印太前線投射和維持空中力量，強化美國空軍在國際換日線以西的戰略部署。

「我的理解是，（關島）安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）的基礎設施已經進行重大基礎設施改善，但進一步的提升，包括不斷升級機場、增加支援設施以及擴大燃料和彈藥儲存能力，對於確保在競爭環境中的強大韌性及作戰連續性至關重要。」

安德森空軍基地跑道可供美國最重型軍機起降，包含可搭載核武的B-52和B-2轟炸機。根據第36彈藥中隊，該基地也有美國空軍最大彈藥儲存庫，存放多達約900萬公斤的炸藥。

華盛頓時報今天引述五角大廈報導，若台海發生戰爭，關島可能會成為中國飛彈的主要目標。

一位不願具名的美國高階國防分析師去年底對路透社表示：「我們試圖從美國本土向印太司令部（INDOPACOM）運輸的任何東西，都會先抵達關島。在台海或南海爆發衝突的情境下，關島是我們採取行動的唯一可靠地點。」

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment forInternational Peace）的趙通指出，中國軍事決策者很清楚關島的重要性，且人民解放軍擁有大量武器儲備可用以襲擊關島。

中國最有可能選擇用彈道飛彈打擊關島，北京有兩種傳統飛彈可用：東風26（DF-26）和東風27（DF-27）。

被暱稱為「關島快遞」的東風26可搭載核子或常規彈頭，根據美國國防部估計，中國火箭軍擁有超過250個飛彈發射器及500枚飛彈。

美國國防新聞（Defense News）1月報導，在「川普2.0」國防重要人事佈局中，目前在國家偵察局（National Reconnaissance Office）擔任第二把手的梅因克脫穎而出。

美國國家偵察局總部位於維吉尼亞州，是美國16個情報機構之一，負責為美國政府設計、組裝並發射偵察衛星，母機構是美國國防部。

梅因克1988年就加入空軍。國防新聞指出，他除了具有多年採購和技術開發經驗，在太空方面的專業知識可能會顛覆通常由空軍利益主導的優先事項。

參院軍委會將對梅因克等的人事案進行表決，通過後再由參院全院審議與投票，提名案獲過半參議員支持即通過。

國防部 美國 關島

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