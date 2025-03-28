阿姆斯特丹鬧區驚傳隨機砍人！至少5人受傷 犯嫌遭路人制伏

如果有一個日本人告訴你，他的本籍（戶籍）設在東京都千代田區千代田1番，竟然是皇居的所在地，莫非他是皇族？當然不是。因為日本戶籍法通融，皇居現有高達3000人的本籍設在這裡，害慘了千代田區公所的人。

2025-03-28 08:00