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阿姆斯特丹鬧區驚傳隨機砍人！至少5人受傷 犯嫌遭路人制伏
荷蘭阿姆斯特丹市中心27日發生隨機砍人事件，一名男子持刀砍向多名遊客，造成至少5人受傷，其中2人傷勢嚴重。警方指出，嫌犯已被拘留，犯案動機尚待釐清。
德國之聲等報導，事件發生在當地時間27日下午3時半左右，一名男子在阿姆斯特丹市中心的水壩廣場（ Dam Square ）附近，持刀隨機攻擊，造成5人受傷。
荷蘭警方指出，受害者包括來自美國的67歲女子和69歲男子；26歲波蘭男子；73歲的比利時婦女；以及19歲的阿姆斯特丹女子，當局出動救護直升機將傷患送醫，大批警力與救護車在現場待命。
警方表示，嫌犯是一名留著金色短髮的年輕男子，被一名英勇路人制伏後，腿部受傷送醫治療。尚不清楚犯案動機，已對事件展開調查。
阿姆斯特丹市長哈賽瑪（Femke Halsema）表示，「警方調查正在全面展開，目前是首要任務。我們希望能盡快釐清這起可怕攻擊事件的背景。我們的心與受害者和其家屬同在。」
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