快訊

常發「成為台灣首富」勵志文 台中網紅「夢戈」殺人未遂連夜遭聲押

要價7200美金的賓士 F1 包廂值得嗎？極致奢華的AMG Silver Arrow Lounge體驗！

誰害你瘋狂購物？美式資本主義的消費心理學

聽新聞
0:00 / 0:00

阿姆斯特丹鬧區驚傳隨機砍人！至少5人受傷 犯嫌遭路人制伏

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
荷蘭阿姆斯特丹市中心的水壩廣場27日發生隨機砍人事件。美聯社
荷蘭阿姆斯特丹市中心的水壩廣場27日發生隨機砍人事件。美聯社

荷蘭阿姆斯特丹市中心27日發生隨機砍人事件，一名男子持刀砍向多名遊客，造成至少5人受傷，其中2人傷勢嚴重。警方指出，嫌犯已被拘留，犯案動機尚待釐清。

德國之聲等報導，事件發生在當地時間27日下午3時半左右，一名男子在阿姆斯特丹市中心的水壩廣場（ Dam Square ）附近，持刀隨機攻擊，造成5人受傷。

荷蘭警方指出，受害者包括來自美國的67歲女子和69歲男子；26歲波蘭男子；73歲的比利時婦女；以及19歲的阿姆斯特丹女子，當局出動救護直升機將傷患送醫，大批警力與救護車在現場待命。

警方表示，嫌犯是一名留著金色短髮的年輕男子，被一名英勇路人制伏後，腿部受傷送醫治療。尚不清楚犯案動機，已對事件展開調查。

阿姆斯特丹市長哈賽瑪（Femke Halsema）表示，「警方調查正在全面展開，目前是首要任務。我們希望能盡快釐清這起可怕攻擊事件的背景。我們的心與受害者和其家屬同在。」

@dailymail

Police have said that the suspect, described by Dutch newspapers as a man in a hood, has been arrested. They added: 'A motive is still unclear, but is part of our investigation.' The knifing took place near the city's iconic Dam Square. A witness told a reporter for De Telegraaf they 'suddenly [heard] an icy scream', after which panic broke out. Read the full story on DailyMail.com. Link in bio. #news #europe #amsterdam #attack

♬ empathy (Slowed + Reverb) - insensible

荷蘭阿姆斯特丹市中心的水壩廣場27日發生隨機砍人事件。歐新社
荷蘭阿姆斯特丹市中心的水壩廣場27日發生隨機砍人事件。歐新社

受害者 荷蘭

延伸閱讀

阿姆斯特丹市中心驚傳持刀攻擊案 4人重傷1嫌落網

荷經濟大臣勸「買中國貨前三思」 民眾仍「大買特買」

影／不要動！賭場藏基隆鬧區 警破門逮28賭客

NBA／勇士荷蘭中鋒三分球再創新高 格林：季前就說他能幫忙

相關新聞

阿姆斯特丹鬧區驚傳隨機砍人！至少5人受傷 犯嫌遭路人制伏

荷蘭阿姆斯特丹市中心27日發生隨機砍人事件，一名男子持刀砍向多名遊客，造成至少5人受傷，其中2人傷勢嚴重。警方指出，嫌犯...

埃及觀光潛艇沉沒意外！釀6名俄羅斯遊客死亡 其餘39人獲救

埃及紅海省政府聲明指出，一艘觀光潛艇於當地時間27上午10時左右，在紅海度假勝地赫加達（Hurghada）外海失事，6名...

美準部長：空軍須擁核實力 發展無人系統阻台海衝突

繼美國前官員薛瑞福主張美國應引導台灣聚焦無人科技的應用後，美國空軍部長提名人梅因克今天表示，無人系統是遏阻台海衝突的關鍵...

3千人設籍皇居圖什麼？東京千代田幽靈人口14萬

如果有一個日本人告訴你，他的本籍（戶籍）設在東京都千代田區千代田1番，竟然是皇居的所在地，莫非他是皇族？當然不是。因為日本戶籍法通融，皇居現有高達3000人的本籍設在這裡，害慘了千代田區公所的人。

美軍4士兵喪命 立陶宛強調與美國軍事合作不受影響

北大西洋公約組織表示，美國駐立陶宛陸軍日前在帕布拉德訓練區發生事故，4名美軍士兵喪命。事件發生後，立陶宛政府強調與美國的...

美眾議員：嚇阻策略 讓習近平每天想到犯台都認為不合適

美國聯邦眾議員貝拉（Ami Bera）27日表示，他對美國總統川普的對台政策感到疑惑，並認為印太國家的目標還是嚇阻政策、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。