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埃及觀光潛艇沉沒意外！釀6名俄羅斯遊客死亡 其餘39人獲救

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
埃及一艘觀光潛艇27日在紅海度假勝地赫加達外海失事，造成6名旅客死亡。新華社
埃及一艘觀光潛艇27日在紅海度假勝地赫加達外海失事，造成6名旅客死亡。新華社

埃及紅海省政府聲明指出，一艘觀光潛艇於當地時間27上午10時左右，在紅海度假勝地赫加達（Hurghada）外海失事，6名俄羅斯遊客不幸喪命，其餘39名外國遊客獲救。

聲明指出，觀光潛艇上載有來自俄羅斯、印度、挪威和瑞典的45名外國遊客和5名埃及船員。

事故發生後，相關部門安排21輛救護車參與救援，將23名受傷人員送往附近醫院救治，其中4人因傷勢嚴重被送入加護病房。

聲明指出，發生事故的「辛巴達潛水艇」（Sindbad Submarines）執照有效，船長也取得相關證書，事故原因仍在調查中。根據船東辛巴達潛水艇公司網站介紹，已營運多年，擁有兩艘潛水艇。

BBC報導，失事潛艇在距離沿岸約1公里處沉沒，有倖存者接受俄羅斯媒體訪問時表示，當時坐在預定座位時，水開始「湧入」，因為兩個艙門是開著。她形容，感覺潛艇從「某個固定裝置上掉下來」。

先前有報導指出，遊客通常先搭乘普通船隻，再轉乘停靠在浮動平台上的潛艇。

還有未經證實的報導指出，失事潛艇當時可能撞上水深約20公尺的礁石，導致內部施壓。目前詳細事發原因尚待釐清。

中央社報導，赫加達位於埃及首都開羅東南方約460公里處，是遊客造訪埃及的主要目的地之一。而埃及東岸的紅海珊瑚礁與度假島嶼堪稱該國觀光業的主要獲利來源之一。

俄羅斯 埃及

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