美準部長：空軍須擁核實力 發展無人系統阻台海衝突

繼美國前官員薛瑞福主張美國應引導台灣聚焦無人科技的應用後，美國空軍部長提名人梅因克今天表示，無人系統是遏阻台海衝突的關鍵角色。在與中國競爭方面，他認為美國空軍需擁有「永遠不會被質疑」的核實力。

美國聯邦參議院軍委會上午舉行梅因克（TroyMeink）等國防官員的人事聽證會，並要求梅因克先以書面回覆數項提問，包括如何看待無人系統在遏阻台海衝突中的角色，及美國空軍在與中國對抗中扮演何種角色等。

梅因克回應，台海是高度爭議且敏感的區域，中國對台灣進行軍事侵略的可能性，仍構成區域及全球穩定議題中的重大關切事項；無人系統在遏阻該區域衝突中扮演關鍵角色，但這些系統的有效性，取決於如何解決其使用過程中的挑戰及局限性。

他建議，開發先進無人系統、改善指管體系、強化網絡安全和韌性，以及將無人系統與其他作戰能力整合等綜合性做法，是極大化無人系統潛力的關鍵。

此外，梅因克也說，中國人民解放軍火箭軍對美國空軍部隊和設施的威脅不斷增加，這是由於中國每年生產的飛彈數量、類型、射程及複雜性不斷強化。雖然美國空軍在因應中國飛彈威脅方面取得進展，但仍有更多工作需要完成。

對中國威脅的整體評估方面，梅因克說，中國對美國以及美國的印太盟友和夥伴構成了最大的軍事威脅。過去20多年來，美國把重點放在打擊暴力極端主義之際，北京趁機「向美國學習」。

「他們利用這段時間推進現代化並在能力及實力上努力迎頭趕上。」他指出，中國在南海等地的攻擊性行為明顯展示了他們利用軍事「硬」實力來實現國家安全目標的意願。

梅因克說，他最關切的是北京軍事計畫的發展時間表；如果美國無法縮短相關時程，中國可能會持續縮小美中實力差距。

對於空軍在與中國競爭及對抗中扮演何種角色，梅因克表示，空軍及太空部隊須達到一定的作戰能力、實力和準備狀態，以嚇阻中國不以武力作為實現國安目標的手段。

「在戰略層面，這代表著擁有一種永遠不會受到質疑的核實力。」梅因克說，從常規武力方面來看，這意味著能夠在美國選擇的時間及地點執行所有核心任務。

他表示，如果人事案過關，他將與國會合作，確保國防部擁有達到這一戰備水準的權限及資源，從而影響北京的決策。

美國國防新聞（Defense News）1月報導，在「川普2.0」國防重要人事佈局中，目前在國家偵察局（National Reconnaissance Office）擔任第二把手的梅因克脫穎而出。

他1988年就加入空軍，除了具有多年採購和技術開發經驗，在太空方面的專業知識可能會顛覆通常由空軍利益主導的優先事項。

美國國家偵察局總部位於維吉尼亞州，是美國16個情報機構之一，負責為美國政府設計、組裝並發射偵察衛星，母機構是美國國防部。