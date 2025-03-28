美軍4士兵喪命 立陶宛強調與美國軍事合作不受影響

北大西洋公約組織表示，美國駐立陶宛陸軍日前在帕布拉德訓練區發生事故，4名美軍士兵喪命。事件發生後，立陶宛政府強調與美國的軍事合作關係不會受影響。

北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）26日表示，有4名美國陸軍士兵在立陶宛訓練期間喪命。美國軍方指出，這些士兵的車輛被發現淹沒在沼澤中。

美國歐洲與非洲陸軍（U.S. Army Europe andAfrica）27日發布新聞稿指出，這些士兵在25日凌晨執行一項維護任務，以收回另一輛美軍車輛。

發生事故後，美國與立陶宛軍方及相關單位持續展開搜尋與救援行動。26日上午，士兵當時駕駛的M88裝甲救濟車在訓練區內一處估計超過5公尺深的水域中被發現，但目前尚不清楚士兵是否仍在車內。

立陶宛軍方表示，當前首要任務是將裝甲車從水中拉出。然而，事發地區的水域環境難以掌控，厚重的泥漿與鬆軟地面大幅增加作業難度。救援團隊需進行抽水與地面加固作業，以確保重型設備能夠安全進入現場，且不損壞穿過該區的天然氣管道。由於行動進展困難，尚無法估計完成時間。

立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）昨日前往現場勘查，並在社交媒體X上發文強調：「不到最後一刻，我們不會放棄希望，我們將竭盡全力尋找失蹤的士兵。立陶宛和美國一樣，不會拋棄自己人。對我們來說，美國士兵是我們的自己人，他們也是『我們的』士兵和朋友。」

自2019年以來，美軍持續在立陶宛進行輪調部署，目前約有1000名美國士兵駐紮當地。

立陶宛武裝部隊前總司令祖卡司（Vytautas JonasŽukas）接受立陶宛國家廣播電台（LRT）訪問時表示，帕布拉德（Pabradė）訓練區占地約8500公頃，區內的行駛路線通常經過事先規劃，而美軍駐紮於帕布拉德，曾多次進行演練，對該地區並不陌生。因此，裝甲車為何進入沼澤地仍難以解釋，事故的確切原因仍有待釐清。

另一方面，立陶宛外交部長布德里斯（KestutisBudrys）本週稍早訪問美國，向國務卿盧比歐（MarcoRubio）表達立陶宛對雙邊軍事合作的承諾，並表示立陶宛已準備好接納更多美軍，駐軍規模可達目前的兩倍。

當被LRT記者問及此次士兵失蹤事故是否可能影響美國對立陶宛的軍事部署評估時，布德里斯回應不認為此次事件會產生負面影響，反而可能成為正面因素。

他強調，立陶宛軍方及相關部門在救援行動中的迅速反應與努力，以及立陶宛社會對美軍的支持與同理心，都將是美國考量駐軍地點的重要參考因素。