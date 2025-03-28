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英王查爾斯治療癌症出現副作用 取消原定行程

中央社／ 倫敦27日綜合外電報導
英國國王查爾斯三世。 路透社資料照片
英國國王查爾斯三世。 路透社資料照片

白金漢宮（Buckingham Palace）發布聲明表示，英國國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）接受癌症治療後出現「副作用」，被迫取消今天原定行程

法新社報導，聲明中寫道，查爾斯三世今天上午接受預先排定的癌症治療後，出現暫時性副作用，需要在醫院接受短暫觀察，「因此國王陛下下午的行程安排被延後」。

聲明並補充，查爾斯三世已返回克萊倫斯宮（Clarence House）居所。

根據路透社，為預防萬一，查爾斯三世明天的行程也將重新安排。

76歲的查爾斯三世去年接受攝護腺肥大治療時發現罹癌，他罹患何種癌症迄今未披露。

查爾斯三世 癌症治療 行程

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