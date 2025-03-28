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美前官員：護台海 美需「戰略清晰」

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國國防部前東亞副助理部長薛邁龍認為，隨著川普政府對二戰後國際秩序的衝擊，美國現在亟需建立一個結合「戰略清晰」與全面維護台海和平措施的新框架。 圖為2023年，美艦「鍾雲號」驅逐艦與加拿大「蒙特婁」號驅逐艦行經台灣海峽時，突遭共艦「蘇州艦」從船頭橫切經過。 路透
美國國防部前東亞副助理部長薛邁龍認為，隨著川普政府對二戰後國際秩序的衝擊，美國現在亟需建立一個結合「戰略清晰」與全面維護台海和平措施的新框架。 圖為2023年，美艦「鍾雲號」驅逐艦與加拿大「蒙特婁」號驅逐艦行經台灣海峽時，突遭共艦「蘇州艦」從船頭橫切經過。 路透

美國國防部前東亞副助理部長薛邁龍廿六日在金融時報刊文，美數十年來依賴「戰略模糊」維持台海穩定確實奏效，但隨著川普政府對二戰後國際秩序的衝擊，戰略模糊已不再是可持續或有效政策，現在亟需建立一個結合「戰略清晰」與全面維護台海和平措施的新框架。

文中說，近年中國持續升高對台壓力，川普試圖重塑全球局勢，台海過去幾十年脆弱但穩定的平衡正在瓦解。美國對台海戰略模糊已無法再嚇阻北京日益強勢的姿態，且無法有效避免誤判風險。薛邁龍認為，美國長期過度聚焦軍事嚇阻，難以因應中國的多層次策略。為了穩定台海局勢，華府必須將軍事部署與經濟、外交與資訊戰略相結合。

此外，川普第二任期曾對台灣半導體發表模糊言論，暗示台灣的主導地位可能被當作「談判籌碼」，不僅引發台北焦慮，也讓北京更加大膽。同時，美國對烏克蘭支持的動搖、與歐洲盟友對立，以及對格陵蘭、巴拿馬甚至加拿大的領土野心，削弱國際社會對美國捍衛民主夥伴與國際秩序的信心。

薛邁龍指出，在這樣的背景下，「模糊」已不再能嚇阻侵略，反而容易引發誤判；「清晰」則能透過強調代價來恢復嚇阻力。

他認為，轉向「戰略清晰」政策不代表美國需要放棄「一中政策」、退出美中三聯合公報，或者削弱台灣關係法。美方既可維持既有外交基礎，同時明確畫出北京若採取脅迫或軍事行動將面臨的後果。

他說，美國應明確表態，任何中國試圖以軍事或經濟脅迫手段推動統一的行動，都將遭遇嚴重後果，向北京表明若採取侵略行動，將遭受堅定且有協調的反應，同時不會踩到中國視為紅線的「正式承認台灣獨立」。同時，華府應積極提升台灣國際地位、擴展與台灣經濟聯繫，並強化與區域夥伴合作，鞏固台灣安全。

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