美國防部長赫塞斯首訪亞太 攜盟友嚇阻陸

一月廿四日就任的美國國防部長赫塞斯正展開上任後首次亞太巡訪，他廿五日在夏威夷檀香山說，為了重建美國在該地區的嚇阻，華府會和盟邦及夥伴站在一起嚇阻中共及其在印太的侵略舉動。華爾街日報日前報導，他此行對菲律賓及日本的訪問，可能讓外界更了解川普新政府的印太戰略。

赫塞斯廿七日飛抵美國屬地關島，他此行依序訪問美國印太司令部所在的夏威夷、關島、菲、日。

美國軍報星條旗報報導，赫塞斯廿五日在檀香山的五角大廈智庫「井上健–亞太安全研究中心」演說時提到，川普政府追求的是「以實力謀和平」，透過三合一的優先要務：恢復戰士精神、重建軍隊與重建嚇阻；美國的太平洋盟友及夥伴對川普政府很重要，而除了實力，也會透過「美國優先」做法來維護和平。

赫塞斯強調，美國優先不是「美國唯一」或「只有美國」而忽視盟友及夥伴，而是「我們軍方對軍方關係，對美國本身和美國友人都必須有其意義」。他還說，「沒有人該懷疑美國捍衛印太及其他地區利益的決心；我們會藉由當世最強大、最有效又最致命戰力的嚇阻力量，在有能力、志同道合的盟友和夥伴支持下，跟他們合作」。

星條旗報說，赫塞斯廿五日的演說暗示，美國和盟友及夥伴的關係可能即將有所改變。他提到這些關係中「有不平衡的地方，我們將修正這些地方，我們會修正那些失衡之處。我們將精簡現代化嚇阻和防衛所需的義務及責任」。在川普第一任內，他曾促使南韓與日本分攤更多美國駐軍經費。

赫塞斯廿八至廿九日將在馬尼拉和菲國防長鐵歐多洛及總統馬可仕會面。菲國駐美大使羅慕德斯對美聯社說，屆時菲美將提到北京在南海愈來愈專斷的行動，和川普政府將給予菲國部隊更顯著、重要的支持。而美國陸軍及菲國陸軍自廿四日起，正進行為期三周的「堅盾」聯合軍演，參演兵力約五千人。

華爾街日報日前報導，可發射射程近兩千公里飛彈的美國「堤豐」系統雖是拜登政府時部署在呂宋島，但有跡象顯示，川普政府也視該系統為其印太戰略關鍵。美國陸軍部長德里斯科三月就在社群媒體Ｘ寫道，「我們透過在菲國的動態部署，證明堤豐的嚇阻作用，期待未來投射所有力量的機會」。然而有菲國人士擔心，堤豐恐淪為美中領袖協議的一部分。

卅日在東京，美日防長將舉行川普政府一月上台後首度面對面會晤。讀賣新聞廿七日引述日本政府相關人士報導，屆時日美防長可望確認維持台海和平穩定的重要性，並有必要增加日美在南西諸島（琉球群島）的存在感。

另據美媒上周報導，五角大廈正考慮取消駐日美軍與日本自衛隊間的合作計畫，以削減開支。日本防衛大臣中谷元對此表示，會向赫塞斯強調日方將按計畫繼續進行將駐日美軍司令部整編為「統合軍司令部」。