英開源節流 加碼國防支出

英國政府26日公布140億英鎊（181億美元）的開源節流方案，以期在全球不確定性上升之際維持國家財政秩序，與準備花大錢的德國相反。英國今年經濟成長預測則直接腰斬，但下年度國防支出將增加22億英鎊，追隨歐洲多國的腳步。

根據英國財政大臣麗芙絲在下議院發表的2025年春季預算書，英國政府將削減約84億英鎊的福利和每日例行支出，另外34億英鎊主要是改革計畫創造的額外收入，徵稅效率提高則會帶來22億英鎊效益。英國政府估計，削減福利支出將導致2030年前陷入相對貧窮的人數增加25萬人。

這些舉動為當局創造99億英鎊的財政緩衝空間，與去年10月相同，仍處於歷史低點。不過，麗芙絲也預告，英國政府在下月開始的財政年度國防支出將增加22億英鎊，追隨歐洲許多其他國家的腳步。

英國獨立監管機關預算責任辦公室（OBR）同日將今年經濟成長預估從2%大幅調降至1%，並上修公共舉債及通膨預測。但麗芙絲堅持，不會讓經濟成長減速威脅到預算計畫，強調這些財政規則沒有協商空間。

她說：「穩定是本屆政府首要之務，因為財政穩定才能讓經濟重返成長。外界不應質疑我的承諾，以及我嚴肅看待財政規則的態度。」

由於強調財政責任，新公布的下年度發債計畫規模也小於預期，英國公債價格26日走高，但隨著投資人注意力轉向該國揮之不去的財政挑戰，公債價格27日盤中回吐前日漲幅，走勢與價格相反的殖利率全面上揚；基準10年期公債殖利率最高升抵4.81%，是1月中旬以來最高。

另一方面，法國國家統計及經濟研究局（INSEE）27日公布，2024年預算赤字占GDP比重從2023年的5.4%上升至5.8%，但低於財政部原本預估的6%左右，給予政府一些喘息空間。法國目標是今年把預算赤字占GDP比重壓回5.4%，2029年前進一步降至低於歐盟3%的上限，但經濟成長疲弱讓這些計畫面臨日益嚴峻的挑戰。