巨額資金花在哪？梅爾茨喊話「不惜一切代價」 承諾投資德國國防

（德國之聲中文網）「不惜一切代價」（Whatever it takes），基民盟（CDU）黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）如是承諾，將為德國國防大舉投資，需要多少投多少。資源短缺的聯邦國防軍必須重建成一支具備戰鬥能力的軍隊。為此，在組閣談判期間，保守黨派聯盟黨（基民盟/基社盟CDU/CSU）與社民黨（SPD）已批准了一項龐大的財政計劃，並放寬了債務規則。聯邦國防軍最緊迫的需求在哪裡？

老舊的基礎設施

聯邦國防軍分布在德國境內約1500處駐地。然而，由於長期缺乏基礎設施投資，如今這一問題正帶來嚴重後果。德國聯邦議院國防事務專員伊娃·赫格爾（Eva Högl）在其2024年年度報告中批評稱，軍營和設施的狀況「部分已極為糟糕（處在災難性狀態）」。

她以去年春天訪問位於萊法州蓋默斯海姆（Germersheim）的南普法爾茨軍營為例，指出：「宿舍和衛生間裡有黴菌，漏水，牆壁大面積脫落。」然而，這並非唯一需要翻新的軍營。據估算，整個聯邦國防軍的基礎設施改造費用高達670億歐元。

人手短缺

人員短缺是聯邦國防軍面臨的最大難題之一。目前，約有18.2萬名士兵在役，而國防部的目標是擴充至20.3萬人。然而，作為一支志願軍，聯邦國防軍在招募和留住人員方面都面臨困難。

儘管2024年申請入伍的人數大幅增加，但每四名新兵中就有一人會在六個月內離開，還有不少士兵因年齡原因退役。此外，缺乏編制崗位，尤其是那些希望延長服役期或轉為職業軍人的人員。通過增加資金或許能緩解這一問題。

目前，德國政府也在討論是否恢復2011年暫停的義務兵役制。然而，由於聯邦國防軍的基礎設施已無法滿足義務兵的住宿和訓練需求，重新引入兵役制度將帶來巨大成本。

過時的武器系統

聯邦國防軍的裝備在許多方面已經老化。自冷戰結束以來，軍備採購一直僅限於最基本需求，許多裝備被反復修補，直到沒有可用的備用零部件為止。

自俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵以來，德國政府為聯邦國防軍設立了1000億歐元專項資金，以填補武器裝備方面的最大缺口。然而，聯邦國防軍距離全面裝備完善仍相去甚遠。

目前，軍備重點重新轉向國家和聯盟防禦。空軍將購入35架美國洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）生產的F-35戰鬥機，以替換上世紀80年代服役的已經過時的「狂風」（Tornado）戰機。僅這筆採購費用就將超過80億歐元。此外，德國還將購買60架波音（Boeing）CH-47重型運輸直升機。

海軍方面，將增購護衛艦、潛艇及P-8「波塞頓」（Poseidon）海上巡邏機。而陸軍計劃在今年夏天列裝世界上最先進的主戰坦克——「豹2A8」（Leopard 2A8），同時用現代化的「美洲獅」（Puma）步兵戰車取代老舊的「貂鼠」（Marder）步兵戰車。

德國的防空能力也急需加強，因為這一領域長期被忽視。未來，德國計劃采用包括「愛國者」（Patriot）和「IRIS-T」在內的多重攔截系統，以抵禦空中攻擊。

然而，儘管部分新武器已經交付，聯邦國防軍仍需等待更長時間才能獲得全部裝備。社民黨籍國防部長皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）強調：「潛艇的建造需要7至8年，護衛艦需要6年，坦克需要2.5年，自行榴彈炮的交付周期也大致相同。」國防部預測，俄羅斯或將在2029年具備攻擊北約領土的能力。

缺乏戰鬥型無人機

聯邦國防軍在無人機領域仍有很大差距。儘管其擁有多種不同類型的偵察無人機，但戰鬥性無人機的數量極為有限。目前，只有5架「蒼鷺TP」（Heron TP）無人機可配備武器，其體積相當於一架小型飛機。

長期以來，聯邦國防軍未能制定明確的無人機作戰規則，因此遲遲未能裝備攻擊型無人機。此外，無人機技術發展迅猛，但聯邦國防軍的採購流程通常需耗時多年，導致裝備更新滯後。

德國軍方同樣缺乏有效的無人機防禦系統。由於近年來多次在軍營上空發現疑似間諜無人機，解決這一問題變得尤為緊迫。

彈藥庫存不足

德國聯邦國防軍的彈藥儲備非常有限。冷戰結束後，德國削減了彈藥儲存量，並減少了產能。此外，德國還向烏克蘭提供了大量彈藥，其中包括42.7萬發155毫米口徑的炮彈。

烏克蘭軍隊在戰場上消耗著大量彈藥。聯邦國防軍從中吸取了教訓，計劃重建彈藥儲備。德國軍工企業萊茵金屬（Rheinmetall）獲得了一筆價值約85億歐元的炮彈採購訂單，這是該公司歷史上最大的訂單合同。

155毫米口徑的炮彈主要將在位於下薩克森州（Niedersachsen）的烏特呂斯（Unterlüß）工廠進行生產，萊茵金屬計劃將其年產量提升至20萬發。然而，彈藥生產能力的提升並非一蹴而就，光有錢是不夠的，軍工產業需要時間來擴大產能。

數字化轉型

在信息技術領域，聯邦國防軍同樣面臨挑戰。例如，軍隊內部許多流程仍依賴紙質表格處理。此外，德國軍方還需進一步強化網路安全能力。2024年，德國已將「網路與信息空間司令部」（CIR）升級為繼陸軍、空軍和海軍之後的第四大武裝部隊軍種。

聯邦國防軍總監察長卡斯滕·布羅伊爾（Carsten Breuer）警告稱：「德國每天都在面臨混合型攻擊。」其中包括針對軍方的網路攻擊。因此，額外國防資金的一部分將投入數字化轉型領域，包括人工智能（AI）應用、新的數據中心和安全的衛星通信系統。

在立陶宛的重大任務

德國國防部長皮斯托裡烏斯推動的最雄心勃勃的計劃之一，是在立陶宛部署一個聯邦國防軍旅。到2027年，近5000名德國士兵將被長期駐扎在立陶宛，以加強北約東翼防禦。這對聯邦國防軍來說是前所未有的舉措。

然而，德國對該旅的資金支持一直不穩定。但隨著額外國防預算的到位，這一駐軍計劃以及德國在北約的其他承諾在資金上將得到保障。

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