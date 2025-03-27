埃及觀光潛艇紅海沉船！已知造成至少6死9傷 約29人獲救

英國BBC報導，埃及當地消息人士表示，一艘觀光潛艇當地時間27日稍早在紅海沿岸城市赫加達（Hurghada）附近海域沉沒，已知造成六人死亡、九人受傷，約有29人獲救。傷者都已送醫治療，其中四人狀況危急。

BBC指出，據稱這艘觀光潛艇名叫辛巴德（Sindbad），在港口附近沉沒，當時船上載了約40名觀光客。這艘觀光潛艇已營運多年。

這並非赫加達首次發生觀光船隻沉船事件。去年11月，一艘名為「海上故事號」（Sea Story）的觀光遊船沉船，造成11人受傷和失蹤，35人獲救。埃及當局稱災難原因是當時掀起四公尺巨浪，但接受BBC訪問的倖存者表示，船隻本身有安全問題。