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法國外長會晤王毅盼促進對話 呼籲加強兩國關係應對危機

中央社／ 北京27日綜合外電報導
法國外交部長巴霍（圖）今天會晤大陸外交部長王毅，他呼籲面對地緣政治危機時，應建立「強有力的法中夥伴關係」。圖／法新社
法國外交部長巴霍（圖）今天會晤大陸外交部長王毅，他呼籲面對地緣政治危機時，應建立「強有力的法中夥伴關係」。圖／法新社

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）今天會晤中國外交部長王毅，他呼籲面對地緣政治危機時，應建立「強有力的法中夥伴關係」。

法新社報導，巴黎當局預期，此次法中兩國外長會談將聚焦解決俄羅斯與烏克蘭的戰爭、中東衝突，以及中國與歐盟之間的貿易緊張關係。中國迄今沒有譴責俄羅斯侵略烏克蘭。

巴霍今天早上於北京的釣魚台國賓館會見王毅，並表示：「各地的危機進展都在加速並惡化。」

他說道，「因此，我們兩國必須攜手努力促進對話」，並承認北京與巴黎當局在朝鮮半島和烏克蘭議題存在「分歧」。

巴霍指出：「面對政治、經濟及安全挑戰，一個新歐洲正迅速崛起，其唯一指引就是戰略自主。這個新歐洲正大規模投資防務、能源安全和未來科技。」

王毅則警告：「國際局勢再次發生變化，未來會更加混亂。」

他敦促兩國「堅持多邊主義」，並且「共同為世界和平及發展努力」。

北京 法國 烏克蘭 王毅

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