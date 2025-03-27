「無情轟炸」以色列恢復軍事行動一週 加薩14.2萬人流離失所

中央社／ 紐約聯合國總部26日綜合外電報導
聯合國今天表示，以色列在加薩走廊（Gaza Strip）恢復軍事行動僅7天，就造成14萬2000人流離失所。圖為一名男孩手持 「破壞夠了，我們要活下去」的橫幅。圖／歐新社
聯合國今天表示，以色列在加薩走廊（Gaza Strip）恢復軍事行動僅7天，就造成14萬2000人流離失所。圖為一名男孩手持 「破壞夠了，我們要活下去」的橫幅。圖／歐新社

聯合國今天表示，以色列加薩走廊（Gaza Strip）恢復軍事行動僅7天，就造成14萬2000人流離失所，聯合國警告，人道援助物資庫存正在不斷減少。

法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人表示：「短短一週，就有14萬2000人流離失所。」他說，從2023年10月7日戰爭爆發到今年1月，加薩約90%人口至少流離失所過一次。

他說，可供家庭使用的空間正在「縮小」，並補充說，目前發布的撤離令覆蓋加薩約17%地區。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，每一波撤離都會導致數以千計居民「失去住所，且無法獲得糧食、飲用水和醫療保健等必需品」。

他說，「無情轟炸和每日發布的撤離令」加上援助受阻，「正在對超過200萬人口造成毀滅性影響」。

「我們的人道主義合作夥伴正在提出警告，醫療庫存、烹飪用瓦斯以及麵包店和救護車所需的燃料都嚴重不足。」

以色列 加薩走廊 聯合國

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