川普大砍援助預算 聯合國：2025年至少1400萬兒童面臨風險

中央社／ 紐約聯合國總部27日綜合外電報導
聯合國兒童基金會今天示警，美國等主要國際捐助國大幅削減援助預算之際，今年至少有1400萬名兒童將面臨飢餓、營養不良或死亡的風險。圖／美聯社
聯合國兒童基金會今天示警，美國等主要國際捐助國大幅削減援助預算之際，今年至少有1400萬名兒童將面臨飢餓、營養不良或死亡的風險。圖／美聯社

聯合國兒童基金會（UNICEF）今天示警，美國等主要國際捐助國大幅削減援助預算之際，今年至少有1400萬名兒童將面臨飢餓、營養不良或死亡的風險。

法新社報導，聯合國兒童基金會呼籲各國政府和慈善機構慷慨捐助UNICEF主導的新平台「兒童營養基金」（Child Nutrition Fund），以避免饑荒潮。

UNICEF執行長羅素（Catherine Russell）表示，本世紀初以來，國際在消除兒童飢餓方面取得巨大進展，但這些成果可能很快就會消失殆盡。

她在UNICEF發布的聲明中表示：「良好的營養不僅是兒童生存和發展的基礎，援助的投資報酬率也很驚人。」

「援助紅利將展現在更強大的家庭、社會、國家，以及更穩定的世界上。」

美國總統川普1月重返白宮以來，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）已關閉美國主要海外援助機構「美國國際開發總署」（USAID）。

儘管本月稍早法院下令阻止關閉USAID，但國務卿盧比歐（Marco Rubio）已確認將刪除USAID原有420億美元預算中的83%計畫。

英國等多個主要捐助國最近也紛紛削減或凍結國際援助，以控制赤字並增加國防開支。

羅素警告，今年預計將有1400萬兒童「面臨營養援助和服務中斷」。

她強調：「資金危機發生之際，兒童正面臨前所未見的需求。他們持續面臨破紀錄人數流離失所、新的長期衝突、疾病爆發，以及氣候變遷的致命後果。」

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