印尼加入金磚新開發銀行 學者：不代表背棄西方國家

印尼總統普拉伯沃日前表示，將加入金磚國家新開發銀行，並認為這將有助於加速印尼經濟發展。對此，學者表示認同，此舉代表印尼積極與自由的外交原則，並不代表背棄西方國家，但須注意負面影響。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）25日與金磚國家（BRICS）新開發銀行（NDB）行長羅賽芙（Dilma Rousseff）見面，雙方討論印尼短、中、長期的發展目標及各領域的合作機會。

普拉伯沃會後宣布，印尼將加入新開發銀行，作為印尼加強與其他開發中國家和多邊機構發展夥伴關係的戰略措施。

他希望加入新開發銀行能夠協助國家轉型，並認為此舉可幫助印尼加速經濟發展。

總部設在上海、2015年7月成立的新開發銀行，以簡化金磚國家間的相互結算與貸款業務，從而減少對美元和歐元的依賴。

印尼學者指出，印尼經濟最近不穩定，因此政府希望發展其金融網絡，無論合作單位是由哪方主導，為解決當前財政赤字問題，都會尋求與該機構合作。

印尼大學經濟與商業學院副教授阿瑟（AthorSubroto）表示，加入區域銀行和多邊銀行僅會在有需要時提供協助，對印尼中長期發展有一定影響，但總體而言影響不大。

他今天告訴中央社，目前印尼政府積極發展其金融網絡，以解決財政赤字問題，但「新開發銀行作為新的金融機構，還未像西方主導的現有金融體系那麼成熟，其穩定性仍需時間驗證」。

印尼公共政策研究中心（TII）經濟組研究員普杜（Putu Rusta Adijaya）則指出，加入新開發銀行的確有助於印尼未來的經濟發展，因為美國總統川普上任後，削減重要的援助計畫，導致國際援助狀況陷入混亂，印尼也受到影響。

她說：「因此，未來印尼經濟很可能透過新開發銀行資金的支持，資助幾項國家戰略計畫。」她並補充指出，這也是擴大及強化印尼與金磚國家成員合作的方式之一。

普杜認為，加入新開發銀行不代表背棄西方國家，而是顯現印尼仍持續遵循積極、自由的外交原則，「只要符合印尼的國家利益，印尼就能自由選擇貿易夥伴」。

她對中央社解釋：「印尼加入金磚國家和新開發銀行並不代表印尼背棄西方國家，西方國家對印尼大宗商品市場仍相當重要。」

不過，她也指出，加入新開發銀行存在潛在的負面影響，特別是自川普政府對包括中國在內的多個國家徵收高額關稅後，印尼也可能會直接或間接地受影響，最終導致經濟成長放緩。

美國總統川普曾多次警告金磚國家，不要以其他貨幣取代美元作為儲備貨幣，否則將對其徵收100%關稅。

中國主導的金磚國家最早由巴西、俄羅斯、中國和印度一起創建，旨在促進新興經濟體成長和西方大國主導的國際機構改革。

印尼1月正式加入金磚國家，當局盼藉此獲得經濟利益，但學者當時表示，擔憂印尼恐因地緣政治風險付出代價，呼籲政府為加入金磚後的目標擬定具體計畫。另有學者指出，加入金磚將使印尼與中俄不合的盟友更為疏遠。