快訊

扯！台東速限70他飆到171公里…下場曝光 民眾諷：南迴最速男GG

金賽綸親送求救信給金秀賢卻撲空 「希望有天笑著相見」全文曝光

一堆人按過！他曝財政部發票兌獎APP這處「不是按鈕」 網崩潰：被騙好久

以色列空襲加薩北部 哈瑪斯媒體稱發言人身亡

中央社／ 開羅26日綜合外電報導
哈瑪斯（Hamas）表示，發言人卡努阿（Abdel-Latif al-Qanoua）在以色列對加薩（Gaza）北部發動的空襲中喪生。圖為空襲示意圖。新華社
哈瑪斯（Hamas）表示，發言人卡努阿（Abdel-Latif al-Qanoua）在以色列對加薩（Gaza）北部發動的空襲中喪生。圖為空襲示意圖。新華社

哈瑪斯（Hamas）媒體今天表示，發言人卡努阿（Abdel-Latif al-Qanoua）在以色列對加薩（Gaza）北部發動的空襲中喪生。這是以色列恢復對加薩攻擊以來，最新身亡的哈瑪斯重要成員。

路透社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯控制的阿克薩（Al-Aqsa）電視台報導，卡努阿在賈巴利亞（Jabalia）的帳篷遭空襲身亡。醫療部門消息人士表示，在同一場攻擊中有數人受傷，另外幾起攻擊在加薩市造成至少6人死亡，加薩南部的汗尤尼斯（KhanYounis）也有1人喪生。

本週稍早，以色列擊殺哈瑪斯政治辦公室20名成員之一的巴荷姆（Ismail Barhoum），以及另1名高階領袖巴達威（Salah al-Bardaweel）。

據哈瑪斯消息人士指出，巴達威與巴荷姆都是哈瑪斯決策機構政治辦公室的成員。自2023年底加薩戰爭爆發以來，哈瑪斯辦公室已有11人遭擊殺。

以色列上週恢復對加薩轟炸與地面行動，結束為期兩個月的停火，對哈瑪斯施加更大壓力以釋放剩餘人質。

據加薩衛生部表示，自3月18日以色列恢復對加薩大規模軍事攻擊以來，至少已有830人喪生，其中超過一半是兒童和婦女。

以哈互相指責對方違反停火協議。這份協議自今年1月以來廣被遵循，為230萬住在已成廢墟的加薩居民提供戰時喘息的機會。

以色列宣稱在2023年10月7日攻擊中約有250名人質遭劫持，哈瑪斯仍扣押其中59名。哈瑪斯指責以色列破壞調解人促成談判的努力，調解人希望能達成結束戰爭的永久協議。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，他下令進攻是因為哈瑪斯拒絕延長停火協議。他今天再次揚言，如果哈瑪斯不釋放仍遭扣押的人質，他將占領加薩領土。

以色列 哈瑪斯 辦公室

延伸閱讀

路透：埃及提議加薩新停火方案 美國、哈瑪斯已點頭

哈瑪斯政治領袖遇襲身亡！內唐亞胡顧問：打到哈瑪斯求饒釋放59人質

以色列防長揚言併吞局部加薩 逼哈瑪斯釋放人質

哈瑪斯反擊了！朝以色列發射3枚火箭彈 未釀傷亡

相關新聞

南韓史上最嚴重野火增至26死！3.7萬居民撤離 重新部署直升機滅火

南韓史上最嚴重森林大火自21日起持續蔓延至今，滅火作業尚未取得重大進展，至今已增至26人喪生、30人受傷，撤離居民數達到...

「被萌翻了」的英文怎麼說？菲律賓詞彙「Gigil」登上牛津英語詞典

你是否有過看到極度可愛的事物，像是小嬰兒或Instagram的貓咪影片時，感覺「被萌翻了」，甚至忍不住想要捏一把？那種無...

民眾反感 范斯改訪格陵蘭美軍基地

美國副總統范斯(JD Vance)和妻子烏沙．范斯(Usha Vance)擬率團訪問格陵蘭招致抨擊後，川普政府決定訪團此...

曾拿奧斯卡獎…以色列逮巴勒斯坦導演隔日釋放…臉瘀青、衣沾血跡

執導奧斯卡最佳紀錄片「你的國，我的家」(No Other Land)的巴勒斯坦導演巴拉爾(Hamdan Ballal)在...

美中第六代戰機 競爭未來空中霸權

美國與中國此刻都在積極開發「第六代戰機」，這是爭奪霸權的利器，代表空中優勢的競爭已經白熱化。

以色列空襲加薩北部 哈瑪斯媒體稱發言人身亡

哈瑪斯（Hamas）媒體今天表示，發言人卡努阿（Abdel-Latif al-Qanoua）在以色列對加薩（Gaza）北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。