以色列空襲加薩北部 哈瑪斯媒體稱發言人身亡

哈瑪斯（Hamas）媒體今天表示，發言人卡努阿（Abdel-Latif al-Qanoua）在以色列對加薩（Gaza）北部發動的空襲中喪生。這是以色列恢復對加薩攻擊以來，最新身亡的哈瑪斯重要成員。

路透社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯控制的阿克薩（Al-Aqsa）電視台報導，卡努阿在賈巴利亞（Jabalia）的帳篷遭空襲身亡。醫療部門消息人士表示，在同一場攻擊中有數人受傷，另外幾起攻擊在加薩市造成至少6人死亡，加薩南部的汗尤尼斯（KhanYounis）也有1人喪生。

本週稍早，以色列擊殺哈瑪斯政治辦公室20名成員之一的巴荷姆（Ismail Barhoum），以及另1名高階領袖巴達威（Salah al-Bardaweel）。

據哈瑪斯消息人士指出，巴達威與巴荷姆都是哈瑪斯決策機構政治辦公室的成員。自2023年底加薩戰爭爆發以來，哈瑪斯辦公室已有11人遭擊殺。

以色列上週恢復對加薩轟炸與地面行動，結束為期兩個月的停火，對哈瑪斯施加更大壓力以釋放剩餘人質。

據加薩衛生部表示，自3月18日以色列恢復對加薩大規模軍事攻擊以來，至少已有830人喪生，其中超過一半是兒童和婦女。

以哈互相指責對方違反停火協議。這份協議自今年1月以來廣被遵循，為230萬住在已成廢墟的加薩居民提供戰時喘息的機會。

以色列宣稱在2023年10月7日攻擊中約有250名人質遭劫持，哈瑪斯仍扣押其中59名。哈瑪斯指責以色列破壞調解人促成談判的努力，調解人希望能達成結束戰爭的永久協議。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，他下令進攻是因為哈瑪斯拒絕延長停火協議。他今天再次揚言，如果哈瑪斯不釋放仍遭扣押的人質，他將占領加薩領土。