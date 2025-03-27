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美國對台「戰略模糊」不再管用！前國防官員警告：恐讓北京誤判

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
薛邁龍認為，美國長期過度聚焦軍事嚇阻，難以因應中國的多層次策略。為了穩定台海局勢，華府必須將軍事部署與經濟、外交與資訊戰略相結合。圖為2023年，美艦「鍾雲號」驅逐艦與加拿大「蒙特婁」號驅逐艦行經台灣海峽時，突遭共艦「蘇州艦」從船頭橫切經過。路透
薛邁龍認為，美國長期過度聚焦軍事嚇阻，難以因應中國的多層次策略。為了穩定台海局勢，華府必須將軍事部署與經濟、外交與資訊戰略相結合。圖為2023年，美艦「鍾雲號」驅逐艦與加拿大「蒙特婁」號驅逐艦行經台灣海峽時，突遭共艦「蘇州艦」從船頭橫切經過。路透

美國國防部前東亞副助理部長薛邁龍（Michael Schiffer）26日在金融時報刊文指出，美國數十年來依賴「戰略模糊」維持台海穩定，在冷戰後的大部分時間確實奏效，但隨著川普政府對二戰後國際秩序的正面衝擊，戰略模糊已不再是可持續或有效的政策，現在亟需建立一個結合「戰略清晰」與全面維護台海和平措施的新框架。

近年，中共軍機擾台日益頻繁，北京也一再在台灣周邊進行挑釁軍演。面對中國持續升高的壓力，同時遭遇川普試圖重塑全球局勢的決心，台海過去幾十年脆弱但穩定的平衡正在瓦解。

美國對戰略模糊的依賴已經無法再嚇阻北京日益強勢的姿態，且無法有效避免誤判風險。北京對台灣採取綜合戰略，結合外交孤立、經濟滲透、政治影響力運動、文化敘事和軍事恐嚇。

薛邁龍認為，美國長期過度聚焦軍事嚇阻，難以因應中國的多層次策略。為了穩定台海局勢，華府必須將軍事部署與經濟、外交與資訊戰略相結合。

此外，川普第二任期曾對台灣半導體發表模糊言論，暗示台灣的主導地位可能被當作「談判籌碼」，不僅引發台北焦慮，也讓北京更加大膽。同時，美國對烏克蘭支持的動搖、與歐洲盟友的對立，以及對格陵蘭、巴拿馬甚至加拿大的領土野心，進一步削弱國際社會對華府捍衛民主夥伴與國際秩序的信心。

薛邁龍指出，在這樣的背景下，「模糊」已不再能嚇阻侵略，反而容易引發誤判；「清晰」則能透過強調代價來恢復嚇阻力。

他認為，轉向「戰略清晰」政策不代表美國需要放棄「一中政策」、退出美中三聯合公報，或者削弱《台灣關係法》。美方既可維持既有外交基礎，同時明確畫出北京若採取脅迫或軍事行動將面臨的後果。

美國應明確表態，任何中國試圖以軍事或經濟脅迫手段推動統一的行動，都將遭遇嚴重後果，向北京釋出訊號表明：若採取侵略行動，將遭受堅定且有協調的反應，同時不會踩到中國視為紅線的「正式承認台灣獨立」。與此同時，華府應積極提升台灣的國際地位、擴展與台灣的經濟聯繫，並強化與區域夥伴的合作，以鞏固台灣的安全。

薛邁龍在結尾引用愛爾蘭詩人葉慈（W. B. Yeats）詩句，指在這個國際秩序愈發動盪的時代（In an era in which the centre is no longer holding），立場清晰至關重要。過去，戰略模糊曾維持台海和平；如今，唯有戰略清晰才能確保和平得以延續。

北京 台海 美國

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