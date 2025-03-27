英國年度經濟成長預測下修 仍新增國防支出940億元

英國財政獨立監管機關「預算責任辦公室」（OBR）今天將英國年度國內生產毛額（GDP）成長率預測由2%下修至1%。不過，考量國際安全形勢嚴峻，財政部仍宣布在下一個財政年度（2025至2026年）增加國防部預算22億英鎊（約新台幣940億元）。

首相施凱爾（Keir Starmer）2月曾宣布，自2027年起提高英國防衛支出至GDP的2.5%（若計入情報安全單位，則達GDP的2.6%），目標為最快自2029年起，提升至GDP的3%。這是自冷戰結束以來，英國最大規模的國防支出持續性增長，海外援助預算則遭削減。

英國財政部今天表示，增加的防衛預算擬優先用於強化英國與北大西洋公約組織（NATO）盟友的聯合演訓、投資先進防衛科技，包括無人和自主系統、人工智慧（AI）、導能武器（DEW，又稱「定向能武器」）及各式軍民兩用科技。國防部的裝備採購研發預算未來必須至少有10%是投入先進科技。

英國政府已將安全防衛列為產業戰略8大重點領域之一。國防被視為驅動英國經濟成長、產業創新和區域均衡發展的重要引擎。作為國防改革一環，今年4月起，國防大臣和財政大臣將共同主持新設立的「國防發展委員會」（Defence Growth Board）。

OBR今天指出，英國面臨的國內外經濟環境較財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）去年10月發布預算案時，更加不穩定與嚴峻，因此下修GDP成長率預測至1%，同時下修生產力成長預期。

OBR表示，儘管有債務利息成本增加等挑戰，政府新推出的政策可望讓英國不僅避免在2029至2030年度出現逾40億英鎊財政赤字，更有助恢復去年秋季約99億英鎊的財政盈餘。

里夫斯今天在國會發布春季財政報告，宣告一系列「開源節流」措施。

其中，精簡社會安全（社會福利）及公務體系支出特別受關注。財政部強調，在支持確實需要幫助的民眾之餘，必須鼓勵有工作能力的民眾重返勞動市場，這包括有必要提高失能及疾病補助申領門檻。

官方估計，英國帳面上有約280萬人因為「長期健康問題」而未參與勞動市場，比例高居所有七大工業國集團（G7）成員之冠。

此外，英國工作年齡（16至64歲）人口之中，每10人就有1人請領失能或殘障補助；每8名年輕人之中，就有1人既未在學或受訓，也未就業。

財政部指出，近日發布的相關新政策可望在2029至2030年度達成為國庫節省約48億英鎊支出。

在精簡公務體系支出及提升其運作效率方面，英國財政部擬投入約4200萬英鎊，在日常公務運作擴大導入AI，並提供1億5000萬英鎊，加速淘汰不適任人員。

財政部表示，相關措施一大目標為在2030年以前，精簡公務機關行政支出達15%。

不過，在縮減社會福利與公務機關人事行政支出之餘，英國政府也強調對公共建設和服務的整體投資增加，特別是在有助經濟成長的項目，包括強化基礎設施和興建社會住宅。

財政部指出，OBR的預測顯示，受惠於土地利用等建設法規政策改革，英國新住房增加幅度可望達40餘年來新高，估計2029至2030年度可新建逾130萬戶社宅與可負擔住宅。英國政府的目標是新建150萬戶。

里夫斯今天在國會提到，全球經濟情勢和貿易模式趨於不穩定，德、法等許多主要經濟體的舉債成本上升，經濟合作暨發展組織（OECD）已下修「每一個」G7經濟體今年成長預測，英國不是特例。

里夫斯指出，政府將致力達成通貨膨脹率不高於2%的目標。OBR預測英國今年通膨率平均值為3.2%，雖然高於去年秋季預期，但在2026年預計可快速下修至2.1%，並於2027年達到通膨率2%的目標。

此外，OBR估計，政府新政有助提高英國實質GDP；與去年秋季相較，英國在2029至2030年度的實質GDP可望增加0.2%。

里夫斯強調，在快速變動的世界，民眾需要的是服務勞動群眾和國家利益、勇於面對挑戰並及時把握機會的政府，而這就是英國工黨政府正在做的。

OECD預測，英國今、明兩年可望成為G7之中，經濟成長速度第2快的國家。OBR則預測，英國GDP成長率可望在2026年快速反彈至1.9%，通膨率則在今年7月達到3.8%高峰後，自2026年第2季起趨近2%目標。與去年第3季相較，家戶人均實際可支配收入也可望在2029年第2季達到增幅2.6%。

英國政府6月將發布財政支出報告，並於秋季發布預算案。里夫斯設定的財政紀律包括不訴諸舉債支應政府日常支出。

英國工黨去年7月贏得國會大選上台執政，一大訴求即為經濟改革。根據英國制度慣例，下一次國會大選不得晚於2029年8月舉行，政府的政策規劃因此往往以在下一次大選前，有具體政績說服選民再度支持執政黨為重點。