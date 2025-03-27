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台灣男子越南蓋毒品工廠 警方查獲1.4噸原料

中央社／ 河內27日專電

51歲張姓台男在越南慶和省芽莊市租了1300平方公尺的土地蓋毒品工廠。當地警方22日到場查獲1.4噸純度超高的毒品原料，將進一步調查原料來源與毒品流向。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南公安部毒品犯罪調查警察局26日表示，51歲台籍張姓男子於2021年從台灣到越南假裝投資、做生意、養觀賞魚。

2024年11月，張嫌請人在慶和省（Khanh Hoa）芽莊市（Nha Trang）租地用以蓋毒品工廠，並於今年1月底「投產」。警方調查，這座工廠都是晚上和凌晨才運作，且每一階段結束後都會再重新「招工」。

相關單位表示，22日凌晨零時左右，越南檢警與海關共計近200人前往突擊，當場查獲1.4噸純度超高的毒品原料及近80噸的化學物品。除張姓台嫌外，還抓到4名中國籍及4名越南籍嫌犯。

內政部警政署刑事警察局駐胡志明市聯絡官表示，接獲越方通報後，已和張男取得聯繫，並詢問是否需要協助，當事人迄今未提出請求，接下來會和越南警方配合、協助釐清案件相關細節。

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