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立陶宛貨機墜毀調查 檢方認定人為失誤

中央社／ 維爾紐斯27日專電

去年11月，一架波音貨機在立陶宛維爾紐斯機場附近墜毀，造成1人死亡、3人受傷。立陶宛檢察總長辦公室日前發布聲明表示，根據現有證據認定事故由人為失誤導致，機師恐面臨指控。

根據檢方新聞稿，為釐清墜機事故具體情況，立陶宛已請求西班牙當局通知該名機師相關指控，並依據歐洲調查令對其進行詢問。該機師目前正在西班牙接受治療。

檢察官指出，透過對失事現場的勘驗、相關人員訪談，以及飛行記錄器與駕駛艙語音紀錄的分析，調查結果顯示，事故可能與負責控制襟翼的液壓系統失效有關，進而導致墜機，且根據掌握的資料與人為失誤有關。

目前，執法部門正就過失致死、重傷害、過失毀損，以及不當維修或保養航空器等罪名進行預審調查，共有16人被認定為受害者。

這起事故發生於2024年11月25日凌晨，當時西班牙Swiftair航空公司受德國物流業者DHL委託，執行從德國萊比錫（Leipzig）飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的貨運航班，該波音貨機於降落前在維爾紐斯機場附近墜毀。

飛機上共有4人，其中48歲的西班牙籍機長不幸喪生，另1名西班牙籍副機師及分別來自德國與立陶宛的機組人員則受傷生還。飛機完全損毀，殘骸擊中一棟民宅並引發火災，導致附近停放的車輛起火，共有13名居民緊急疏散。

調查人員最初考慮的事故原因包括機師操作失誤、飛機故障及機場設備異常，同時也曾調查恐怖攻擊或破壞行動的可能性，但經檢視證據後，已排除此假設。

機師 西班牙

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