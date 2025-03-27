美軍4士兵在立陶宛訓練喪命 疑車輛掉入沼澤中
北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，有4名美國陸軍士兵在立陶宛訓練期間喪命。美國軍方指出，這些士兵的車輛被發現淹沒在沼澤中。
路透社報導，呂特在造訪波蘭首都華沙（Warsaw）期間告訴記者：「就在我講話的同時，有消息稱4名美國士兵在立陶宛的一起事件中喪生。」
立陶宛軍方今天稍早時曾表示，軍方正在尋找4名美國士兵及1台履帶式車輛的下落。他們是在昨天下午失蹤。
美國陸軍發表聲明指出，這些士兵曾在靠近白俄羅斯邊界的立陶宛東部城市帕布拉德（Pabrade）進行訓練。
「紐約時報」（The New York Times）報導，美國軍方今天指稱，這4名美國陸軍士兵搭乘的重型車輛被發現淹沒在立陶宛的沼澤中。
根據1名在歐洲的美國陸軍官員，這些士兵可能是駛離道路，掉入沼澤中。
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