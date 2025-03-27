北約秘書長：北美與歐洲面臨全球安全挑戰 不應單打獨鬥
北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，北美與歐洲面臨全球安全挑戰，不應該單打獨鬥。
法新社報導，呂特在波蘭首都華沙（Warsaw）一場活動上指出：「我知道人們對跨大西洋關係的強度，以及對美國給予歐洲的安全承諾存有疑問。」
呂特提及：「現在不是單打獨鬥的時候。對歐洲或北美來說都不是。對我們任何人來說，全球安全挑戰都難以獨自應對。」
他還說：「論及維持歐洲及北美的安全，除了北約別無選擇。」
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