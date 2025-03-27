牢牢掌控政局 普亭25年掌權之路

2000年3月26日，普亭在俄羅斯總統選舉中以52.9%的得票率正式當選總統，雖然這一過程在很大程序上只是走個形式。

選舉結果早已注定。1999年12月31日，時任總統葉利欽（Boris Yeltsin）突然宣布辭職，按照憲法規定，自1999年8月9日起擔任總理普亭接任總統職務。

如今，普亭已掌權25年。在此期間他采取一系列戰略手段，使自己成為俄羅斯的獨裁統治者，牢牢掌控政局，即使在某些年份，他在形式上並未擔任總統一職。

克裡姆林宮的“空缺”

根據當時俄羅斯憲法，總統不得連續任職超過兩屆，因此在2008年5月7日的總統選舉中，出現了“空缺”。

普亭的親信、曾任俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）監事會主席的德米特裡·梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）接替普亭出任總統。僅一日後，在梅德韋傑夫的建議下，俄羅斯國家杜馬以87.1%的得票率選舉普亭為新一任政府總理。盡管梅德韋傑夫擔任了國家最高職務，但普亭仍在幕後掌控大局。

俄羅斯政治學家米哈伊爾·科明（Mikhail Komin）表示，在這25年裡，普亭已將俄羅斯變成了“世界上最強大的個人化獨裁政權”。

科明在接受德國之聲采訪時指出，這一切之所以成為可能，是因為普亭在其掌權的25年裡不斷在削弱俄羅斯的政治機構。

掌控地方權力：鞏固統治的基石

科明解釋稱，這一切都始於廢除地區自治權。克裡姆林宮在俄羅斯各地區建立了自己的控制機制，為權力鞏固奠定了基礎。

旅居芬蘭的俄羅斯政治學家格裡高利·尼什尼科夫（Grigory Nishnikov）對此表示贊同。他告訴德國之聲：“如果回顧普亭執政初期的俄羅斯，我們可以看到多個自治的權力中心，既有憲法規定的，也有非正式的，例如寡頭集團。”

“這些都曾是克裡姆林宮的制衡力量。”但尼什尼科夫表示，普亭摧毀了所有這些權力中心，進行中央集權，並將整個俄羅斯的權力體系集中在自己身上。

然而，他並不認為這是普亭能夠長期掌權的唯一原因。在過去25年裡，也發生過不少可能對普亭政治生涯構成威脅的事件，例如：

2011年議會選舉後，莫斯科博洛特納亞廣場（Bolotnaya Square）的抗議活動；

2014年烏克蘭克裡米亞半島被吞並後，克裡米亞地區存在的不穩定風險；

2018年備受爭議的養老金改革引發社會動蕩；

為支持已故克裡姆林宮批評人士阿列克謝·納瓦爾尼（AlexeiNavalny）俄羅斯爆發全國性大規模抗議活動；

2022年初俄烏戰爭爆發，莫斯科和聖彼得堡爆發抗議浪潮。

然而，每一次的反抗都遭到了更為嚴厲的鎮壓。“而在這些事件中，新出現的反對派人士總是被清除，”尼什尼科夫說道。因此，他認為，如今已經沒有任何人能夠挑戰普亭了。

普亭與特朗普：惺惺相惜？

在外交政策方面，俄羅斯與美國的關系有和解跡象，這一變化始於美國總統特朗普的第一個任期（2017-2021）。特朗普與普亭的首次會面是在2018年7月在赫爾辛基舉行的美俄峰會上。

南丹麥大學（University of Southern Denmark）政治學家兼歷史學家赫爾穆特·穆勒-恩貝格斯（HelmutMüller-Enbergs）在接受德國新聞平台T-Online采訪時表示：“對普亭而言，特朗普是他政治生涯中最好的禮物。”

穆勒-恩貝格斯指出，這一點在俄烏戰爭停火談判中尤為明顯。他表示，普亭實質上是向特朗普提供了“[烏克蘭的]原材料以及幫助其實現選舉的承諾”，以結束戰爭。

克裡姆林宮發言人德米特裡·佩斯科夫（Dmitry Peskov）近期也向國際媒體暗示，特朗普和普亭關系密切，二人交流的頻率比外界所知更多。

削弱司法系統：長期掌權的另一關鍵

科明指出，普亭能夠長期掌權的另一個重要因素，是他在第二個總統任期內刻意削弱了司法體系。忠於當局的首席法官被賦予更大的權力。

科明表示，導致的結果就是，俄羅斯法院如今已不再獨立，最多只能延緩政府對公民的鎮壓，但無法真正阻止政府的鎮壓行動。

此外，選舉制度也進行了修改，使普亭及其執政黨“統一俄羅斯黨”（United Russia）受益。

普亭的“影子內閣”

俄羅斯社會學家亞歷山大·比克博夫（Alexander Bikbov）認為，普亭並未讓其置身於與民主反對派的對抗之中，而是建立了一個“影子內閣”。比克博夫解釋稱，普亭將與他有特定商業利益的人聚集在這個核心圈子裡。

這些人的公司獲得了大筆的國家合同，從而賺取了巨額財富。“普亭始終掌控大全，並親自參與商業交易。”比克博夫說道。

與此同時，政府對社會灌輸了一種有關俄羅斯的特定敘事——即俄羅斯在歷史上始終扮演積極角色，所有負面事件和過去的沖突都被抹去。比克博夫將此描述為對“集體歷史記憶的操控”。這進一步強化了普亭的權力。

這種敘事將俄羅斯描繪成一個堅持傳統價值觀的社會，不支持與當局對抗，而對權力的絕對忠誠則受到推崇並被視為理所當然。

“沒有替代者”

接受德國之聲采訪的三位專家一致認為，這些趨勢將在未來愈演愈烈，普亭在未來相當長時間裡仍將掌權。科明指出：“問題在於，沒有其他候選人，也沒有容納其他候選人的空間。”

科明表示，普亭最後一次“真正意義上贏得選舉”是在2004年，而自那以後，所有選舉都不再公平。

尼什尼科夫也指出，俄羅斯民眾認為普亭“無可替代”，並且普遍害怕變革。他觀察到，俄羅斯歷史上一直存在對“鐵腕統治”的偏好傾向。

“他們始終希望有一個強有力的領導人來做決策、解決問題。如果出現問題，俄羅斯民眾通常會抱怨地方官員，而不是總統，他們會說：‘如果普亭知道就好了，他一定會馬上解決問題！’”尼什尼科夫表示，這種想法已經根深蒂固。

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