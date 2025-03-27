美情治報告：陸是美最大軍事、網路威脅

路透報導，美國情報機構廿五日發表年度威脅評估報告說，中國大陸仍然是美國最大軍事及網路威脅。報告還指，北京在攻台能力上正取得「穩定但不均衡」的進展。

這份逾卅頁的情報界年度威脅評估報告指出，中國有能力用常規武器打擊美國；透過網路攻擊危害美國基礎設施；鎖定太空資產，並尋求在二○三○年取代美國成為人工智慧強國。

報告說，俄羅斯與伊朗、北韓和中國合作，透過有計畫行動對抗美國並試圖取得優勢，而俄羅斯在俄烏戰爭累積不少對抗西方武器和情報經驗。

「陸恐用大型語言模型製假新聞」

報告並稱，中國可能計畫使用大型語言模型來製造假新聞、模仿人物角色和進行網路攻擊。

國家情報總監加巴德當日出席參議院情報委員會聽證會時表示，中國是美國 「最有能力的戰略競爭對手」，「共軍正在發展先進能力，包括高超音速武器、隱形飛機、先進潛艦、更強大的太空和網路戰資產，以及更龐大的核武庫」。

中情局局長拉特克利夫則批評中國在打擊芬太尼方面的努力斷斷續續，與美國合作缺乏誠意，中國不願因打擊芬太尼損害企業利潤，間接助長美國芬太尼問題。

「陸今年對台施更大脅迫性壓力」

該報告聚焦中國帶來的其他威脅，包括在幾種關鍵材料開採和加工方面占據主導地位，對美國構成特別威脅。報告還提到中國對台灣的持續威脅，稱二○二五年中國可能會對台灣施加更大脅迫性壓力。

報告也提到中國面臨嚴峻的國內挑戰，包括貪腐、人口失衡，以及可能損害中共執政合法性的財政和經濟逆風，稱由於消費者和投資者信心低迷，中國經濟增長可能繼續放緩。

對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，美方長期以來炒作中國威脅，作為維持軍事霸權藉口，中國決心成為世界和平、穩定、進步的力量，也決心捍衛國家主權、安全和領土完整，芬太尼濫用是美國自己必須面對和解決的問題。