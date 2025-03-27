日本「台灣有事」應變計畫 擬6天撤離12萬沖繩居民
日本政府考量「台灣有事」的可能性，首次制定從沖繩離島撤離居民的計畫，計劃在約6天內撤離約12萬居民，安排前往九州和山口縣共32個市町安置。
日本政府考量「台灣有事」（台灣發生緊急事態）的可能性，計劃把先島諸島約12萬居民，分別撤離至九州山口地方的8個縣避難，並要求各縣市提交計畫案，在3月底彙整。
日本放送協會（NHK）報導，為了在緊急事態發生時，能夠迅速撤離沖繩離島的居民，日本政府正在安排交通和接收地點，並在近期首次制定根據先島諸島5個市町村的撤離計畫。
根據該計畫，政府將動員包括自衛隊、海上保安廳船隻、民間渡輪和飛機等，確保每天有2萬人次的運輸力，預計在約6天內，能夠將包括居民和觀光客在內約12萬人撤離至福岡機場、鹿兒島機場等地。
隨後，這些人員將搭乘包車前往指定地點，被安排在九州山口地方的8個縣，共32個市町的酒店或旅館暫時安置。
為了維持地區社區的完整性，日本政府計劃讓整個地區的居民全員撤離到同一個地方自治體避難。例如，與那國町的居民會被安置在佐賀縣的佐賀市或鳥栖市，竹富町波照間島的居民會被安排在長崎縣的大村市等。
日本政府計劃近期正式公布撤離方案，並計劃在2026年實施撤離演練。
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