南韓野火連燒5天已24死 近3萬居民逃離

南韓各地森林大火連續蔓延多日，其中慶尚南北道一帶野火隨著強風向東海岸蔓延，截至廿六日已有廿四人喪生，包括一名失事墜毀的消防直升機飛行員，另有廿六人受傷，傷亡人數恐持續增加。

火勢最嚴重的義城郡已連續延燒第五天，影響區域推測達到三萬七千公頃，火勢可能因強烈南風及西南風影響北上，消防單位憂心可能威脅慶尚北道安東市被聯合國列為世界遺產的河回村與陶山書院，甚至可能接近慶尚南道東北部蔚珍郡的核電廠。

當局出動消防與軍方超過萬名人力，以及上百架直升機撲火，但一架消防直升機廿六日下午墜毀山區火場，飛行員不幸罹難。山林廳宣布全面暫停消防直升機滅火行動。廿四名罹難者當中，包括四名救火時逃生不及的消防員。

韓聯社報導，廿一日從慶尚南道山清郡發生的大火仍未撲滅。消防官員警告，因未能及時撤離而造成的死亡人數預計還會持續增加。

南韓軍方廿一日起已出動五千名軍人，協助約九千名消防員、一四六架直升機和數百輛車輛，奔赴東南部野火。除了造成人員傷亡，這場野火已吞噬超過一萬七千四百公頃土地，火勢甚至延燒到公路上，並摧毀數百座建築，包括一座一千三百年歷史的寺廟孤雲寺。

持續蔓延的山火迫使大批居民撤離。慶尚北道政府表示，當地已有超過二萬七千名居民被迫離開家園。居民大多暫時安置於學校、社區中心或體育館。

南韓國家森林科學研究所專家表示，氣候變遷會導致野火更頻繁發生，勢必為此準備更多資源和人力。

南韓代理總統、國務總理韓悳洙說，目前野火蔓延程度超乎原先預期，災情比前幾次更慘，之後會假設最惡劣情況來應對災情。