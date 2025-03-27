泰國驅逐維吾爾族難民：在中國與西方之間權衡

泰國近日遣返40多名維吾爾族難民至中國，此舉不僅引發國際社會強烈譴責，也加深了外界對曼谷在中國與西方之間的地緣政治平衡策略的關注。

泰國不顧西方壓力 強行遣返維吾爾族人

經過數周的外交斡旋和含糊其辭的聲明後，泰國當局於上個月將40名維吾爾族男子遣返回中國。美國及多個國際人權組織曾多次警告，遣返維吾爾族人可能導致他們在中國遭受迫害、任意拘留甚至更嚴重的對待。

維吾爾族是主要講突厥語的穆斯林少數民族，長期生活在中國新疆地區。多年來，中國政府對維吾爾族實施嚴厲管控，美國甚至正式將中國在新疆的政策定性為“種族滅絕”。

此次遣返事件讓人想起2015年的類似行動。當時，泰國政府強行將100多名維吾爾族難民送往中國，激起國際社會強烈反應，並在穆斯林世界引發抗議。

國際譴責曼谷 美國制裁

在此次遣返行動前，美國國務院曾多次警告泰國政府，敦促其遵守國際法義務，尤其是“不驅回原則”，即不得將個人送往可能遭受酷刑或不人道待遇的國家。

2月27日，即遣返當天，德國外交部發表聲明譴責泰國的決定，稱此舉“違反國際法所確立的不將人遣返至可能遭受嚴重人權侵犯的國家的原則”。

美國國務卿馬可·魯比奧（Marco Rubio）對這一決定表示“最強烈的譴責”，並對泰國政府官員實施簽證制裁，以懲罰那些參與遣返行動的官員。

歐盟委員會也對泰國的做法表示不滿。3月13日，歐洲議會通過一項決議，呼籲泰國立即停止進一步的遣返行動，並提高其難民政策的透明度。

泰國為何向北京示好？

許多分析人士認為，泰國此次遣返維吾爾族人是為了討好中國。北京長期以來一直要求東南亞國家遣返流亡海外的維吾爾族人。

遣返行動發生之際，中泰關系正日益緊密，特別是在打擊東南亞日益猖獗的網絡詐騙產業方面。近年來，該行業已經滲透至泰國的多個鄰國，成為該地區最嚴峻的跨國安全威脅之一。

但盡管泰國向北京示好，分析人士指出，曼谷並未徹底倒向中國，而是在繼續維持與西方的傳統關系。泰國仍是美國在東南亞的兩個條約盟國之一，並與華盛頓保持密切的軍事與警務合作。

“泰國並沒有拋棄西方，而是在執行一貫的平衡外交政策，並在當前局勢下優先考慮短期利益”，一位泰國政治分析人士對德國之聲表示。

經濟利益優先 泰國政府無視人權批評

觀察人士普遍認為，泰國此舉更多是出於經濟考量，而非意識形態傾向。

“泰國政府並未真正考慮中國異見人士的福祉，也沒有深思此次遣返行動對其國際聲譽的影響”，日本關西外國語大學和平與沖突研究副教授科根（Mark Cogan）對德國之聲表示。

泰國經濟近年來持續低迷，2025年預計增長率僅為2.5%，與2024年持平。旅游業佔泰國GDP的約10%，但近年來中國游客數量大幅下降，對泰國經濟造成沖擊。

有分析認為，泰國政府正迫切希望吸引更多中國游客，而北京則利用這一點施壓，希望泰國在安全和政治問題上與中國保持一致。

今年1月，一名31歲的中國演員王星（Xingxing）在緬甸一處網絡詐騙基地獲救，他此前在泰國被綁架，事件在中國社交媒體引發軒然大波。此類事件加劇了中國游客對泰國安全問題的擔憂，而北京則借此機會施壓，要求東南亞國家加強對網絡詐騙行業的打擊。

“泰國政府當前的首要目標是恢復中國游客的信心，而這一目標的實現部分依賴於北京的態度”，新加坡的東南亞研究專家賈圖斯裡畢塔（Napon Jatusripitak）表示。

曼谷的戰略平衡還能維持多久？

泰國並非首次在中國和西方之間尋求平衡。自今年1月以來，曼谷與北京在安全合作方面大幅升級，尤其是在打擊網絡詐騙產業領域。

但與此同時，泰國依然與美國保持密切合作，包括定期舉行聯合軍事演習和安全合作。

泰國那黎宣大學東南亞事務專家錢伯斯（Paul Chambers）指出：“只要泰美安全合作沒有大幅減少，我們還不能說泰國完全倒向中國。”

然而，部分分析人士認為，此次遣返維吾爾族人的事件可能成為泰國地緣政治立場的“轉折點”。

泰國安全與國際研究所（Institute of Security and International Studies）高級研究員龐素提叻（Thitinan Pongsudhirak）認為，這一事件凸顯了泰國在中美博弈中的脆弱地位。

“泰國現在已經成為中美對抗的一個公開棋子。”他表示：“泰國精英階層可能會因美國制裁而進一步向中國靠攏，這將威脅到泰國曾經引以為傲的‘平衡外交’。”

美對泰實施簽證制裁 泰國政府輕描淡寫

目前，泰國政府似乎並未因美國的簽證制裁而感到過度擔憂。

“泰國政府認為，美國的旅行限制僅是象征性懲罰”，亞洲人權與勞工倡導組織（Asia Human Rights and Labour Advocates）負責人羅伯特森（Phil Robertson）表示。

然而，他指出，美國駐泰國大使館並未公開制裁名單，這意味著泰國官員只有在申請美國簽證時才會發現自己是否被列入黑名單。

“但對比那些被遣返回新疆的40名維吾爾族人的處境，一名泰國官員因簽證被拒而丟臉又算得了什麼呢？”羅伯特森質疑道：“泰國政府得到的懲罰顯然是相對溫和的。”

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