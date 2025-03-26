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大陸在重疊經濟區海域擅立設施 韓設大型漂浮物調查

中央社／ 首爾26日專電

中國去年4月至今年初陸續在中韓重疊的專屬經濟區（EEZ）海域設置鋼構物，在韓國引發爭議，韓國海洋部長今天表示，已設置大型漂浮物，以環境調查的方式因應。

韓國海洋水產部長康徒衡今天在國會答詢時被問及如何因應中國在韓中暫定措施水域（PMZ）設置鋼構物的行為，他表示，依照對等原則，韓方在該海域設置大型漂浮物，從環境調查開始進行相關因應措施。

康徒衡也表示，當局正密切注意中方動態，用所有可能的方式因應，也包括利用可掌握中國養殖場特性的裝備進行調查。

中國駐韓大使館今天稍晚也以發言人名義發表聲明，稱位於中國近海的該鋼構物用於深海漁業，屬於「近海海洋資源的合理利用」，主張相關措施遵循中國國內法規及國際法規，也未違反韓中漁業協定，不影響韓國的權益。

聲明也強調，中方設置的深海漁業及養殖設施符合嚴格環保及安全規範，不會影響海洋環境及航海安全；並表示希望中韓雙方持續加強溝通，並避免將此事政治化。

位於韓國西部海域的中韓「暫定措施水域」，是兩國EEZ重疊海域的一部分，雙方在2000年簽訂韓中漁業協定，約定由兩國政府共同管理該海域的水產資源，兩國漁民均可作業。

韓聯社報導指出，協定中雖規定可在該海域活動的漁船數及漁獲量，但並沒有關於設置構造物相關的規定。外交專家認為，中國此舉可能是為了在相關協商中取得有利地位。

對此，韓國外交部表示，韓國政府正積極採取應對措施，避免正當且合法的海洋權益受到影響。

大使館 溝通

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