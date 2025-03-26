哈瑪斯以人質性命要脅 以色列回嗆奪取加薩走廊土地
巴勒斯坦組織哈瑪斯今天警告，若以色列試圖藉武力營救人質並持續空襲加薩走廊，人質可能遇害；以色列總理尼坦雅胡回嗆若不放人，就奪取加薩走廊土地。
法新社報導，哈瑪斯（Hamas）發聲明說，正「盡其所能使占領方的人質活著，但猶太復國主義（以色列的）轟炸正危及他們的性命，每回占領方試圖藉由武力使人質獲釋，結果都使他們躺在棺材裡回歸故里。」
繼發動地面戰後，以色列上週重啟對加薩走廊全境人口聚集處的密集空襲，粉碎元月間與哈瑪斯達成停火帶來的相對緩和情勢。
哈瑪斯控制的加薩走廊衛生部說，自從以色列恢復在加薩的軍事行動以來，至少830名巴勒斯坦人因此喪命。
另據路透社報導，內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）出席國會聽證表示：「哈瑪斯越不放人，我們施壓的力道就會越大，包括奪取土地。」聽證期間在野陣營的國會議員不時喧嚷打斷他。
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